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Биография телеведущего Ларри Кинга

Биография телеведущего Ларри Кинга

Американский телеведущий Ларри Кинг скончался в воскресенье в возрасте 87 лет. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T19:34

2021-01-23T19:34

2021-01-23T19:34

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Американский телеведущий Ларри Кинг скончался в воскресенье в возрасте 87 лет.Ниже приводится биографическая справка.Известный американский телеведущий Ларри Кинг (настоящее имя – Лоуренс Харви Зейгель) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке, в Бруклине. Сын эмигрантов из Белоруссии. Его отец, Эдвард Зейгер, был владельцем ресторана, а мать Дженни занималась пошивом одежды.В 1942 году отец Ларри скончался из-за болезни сердца.После окончании средней школы Лоуренс Зейгель работал почтальоном, а затем, когда ему исполнилось 22 года, переехал в Майами, где устроился ведущим на небольшую местную радиостанцию WAHR (ныне WMBM). Его первый эфир состоялся 1 мая 1957 года. Тогда же ему посоветовали сменить фамилию на что-нибудь более звучное и запоминающееся, и Зейгель выбрал себе псевдоним Ларри Кинг. На радио он был диджеем, вел новостные и спортивные передачи.В 1960 году у Кинга появилась своя телепередача – "Под покровом Майами" на телеканале WTVJ. Кроме того, Кинг вел персональные рубрики в изданиях Miami Herald и Miami News.В 1971 году Кинга обвинили в воровстве 5 тысяч долларов, и радиостанции, телеканалы и газеты стали отказываться от услуг оскандалившегося ведущего. Инициатором дела стал известный своими не слишком законными махинациями финансист Луи Вулфсон, который утверждал, что Кинг присвоил себе деньги, выделенные на журналистское расследование. Уже в марте 1972 года все обвинения с Кинга были сняты за истечением исковой давности, но свою карьеру ему пришлось выстраивать заново, работая диктором в Луизиане и ведущим в спортивном ток-шоу Sports-a-la-King в Южной Флориде.В 1978 году Ларри Кинг вернулся в Майами и вскоре приступил к работе на радио WIOD. Здесь он открыл новое ночное "Шоу Ларри Кинга", которое транслировала радиостанция Mutual Radio Network. В передаче принимали участие гости Ларри, у которых он брал интервью, затем они вместе отвечали на вопросы слушателей, звонивших в студию. Шоу быстро завоевало огромную популярность и привлекло внимание медиа-магната Теда Тернера, который предложил Кингу стать хозяином собственного ток-шоу в недавно созданной ретрансляционной сети Cable News Network (CNN).3 июня 1985 года состоялась премьера программы Ларри Кинга Larry King Live на CNN. 60-минутное шоу стало первой программой на американском телевидении, которая принимала звонки зрителей, зачастую существенно накалявших обстановку в студии.Ларри Кинг решил не ограничиваться одной тематикой и ежедневно приглашал к себе совершенно разных людей, от политиков и музыкантов до безумцев, утверждающих, что их похищали пришельцы. За 25 лет существования шоу интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости. По словам ведущего, самым необычным его гостем был Нельсон Мандела. В 2000 году в эфире у Ларри Кинга был президент России Владимир Путин.В 2010 году Путин, будучи премьер-министром, дал интервью Ларри Кингу в форме видеомоста: ведущий находился в Лос-Анджелесе, а премьер - в студии Дома правительства. Также среди известных российских гостей Кинга – теннисистка Мария Шарапова, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.Росс Перо в 1992 году выбрал шоу Ларри Кинга, чтобы объявить о решении стать кандидатом на пост президента США. Кинг также часто использовал свое телешоу в качестве площадки всевозможных благотворительных акций. Именно по его инициативе был объявлен сбор средств для пострадавших от стихийных бедствий в Новом Орлеане и на Гаити.30 июня 2010 года Ларри Кинг объявил о предстоящем закрытии своего вечернего шоу Larry King Live. Данное решение последовало за снижением рейтингов программы и семейными неурядицами самого Кинга.16 декабря 2010 года телеведущий CNN провел последний выпуск вечернего шоу Larry King Live. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, ставший участником последнего выпуска шоу, объявил этот день "Днем Ларри Кинга" и тепло поблагодарил телеведущего за то, что тот вел свое шоу из студии CNN в Лос-Анджелесе.Шоу Кинга благодаря трансляции в других странах принесло ему международную известность, а у себя на родине он стал одним из наиболее популярных телеведущих (правда, сам Кинг предпочитал называть себя интервьюером). Он был удостоен чести быть зачисленным в Зал славы радио при музее радиовещания и стал обладателем многочисленных наград американского кабельного телевидения (Cable ACE Awards).Larry King Live было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как дольше всего существующее шоу с одним и тем же ведущим, выходящее в эфир в одно и то же время.В мае 2013 года американское подразделение телеканала RT купило лицензию на показ новой передачи Ларри Кинга - шоу Larry King Now.В июле 2013 года на каналах RT состоялась премьера PoliticKing - еженедельного политического шоу Ларри Кинга.В сентябре 2016 году во время президентской кампании в США в эфире PoliticKing вышло интервью с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.В 2017 году Ларри Кинг рассказал, что перенес операцию на легком по удалению раковой опухоли.В январе 2021 года Ларри Кинг был госпитализирован после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат. Телеведущий проходил лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.23 января 2021 года Ларри Кинг скончался.В 1999 и 2011 годах Ларри Кинг становился обладателем премии "Эмми", а в 1982 и 1992 годах - международной премии за выдающийся вклад в радио и телевидение "Пибоди".Кинг - автор ряда книг, ставших бестселлерами, в том числе "Расскажи это Кингу", "Любовные истории Второй мировой войны", "Что я узнал от ученых мужей, политиков и президентов", "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно", "Мое замечательное путешествие".Голос Ларри Кинга можно услышать в известных мультфильмах студии DreamWorks: "Шрек 2" (2004), "Шрек Третий" (2007), "Би Муви: Медовый заговор" (2007), "Шрек навсегда" (2010).Кинг был женат восемь раз на семи женщинах. На своей третьей жене он женился дважды. В 1997 году Ларри Кинг оформил отношения с Шоун Саутвик.У Ларри Кинга от разных браков было пятеро детей. Двое из них, Энди Кинг и Чайа Кинг, скончались в 2020 году.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

dreamworks, дженнифер лоуренс, арнольд шварценеггер, михаил горбачев, луизиана, лос-анджелес, гаити, справки