умер ларри кинг

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Американский телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет, сообщил официальный аккаунт журналиста в Twitter.Кинг скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса.Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое вел с 1985 по 2010 год. Он взял более пятидесяти тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей.Кинг был лауреатом "Эмми", а также двух премий Пибоди и десятикратным призером Cable ACE.В 2013 году ведущий продал права на свое телешоу каналу RT America, где и продолжил работу.В 2017 году Кинг рассказал о борьбе с раком легких, в апреле 2019 года ему провели ангиопластику.В начале января телеканал ABC сообщил, что телеведущий попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.
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Маргарита Симоньян о Ларри Кинге: "Абсолютный символ телевидения в мире"
Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга.
За 25 лет интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости.
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За 25 лет интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости.
За 25 лет интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости.
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