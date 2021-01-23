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Умер Ларри Кинг

Умер Ларри Кинг

Американский телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет, сообщил официальный аккаунт журналиста в Twitter. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:05

2021-01-23T16:05

2021-01-23T20:56

умер ларри кинг

ларри кинг

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Американский телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет, сообщил официальный аккаунт журналиста в Twitter.Кинг скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса.Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое вел с 1985 по 2010 год. Он взял более пятидесяти тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей.Кинг был лауреатом "Эмми", а также двух премий Пибоди и десятикратным призером Cable ACE.В 2013 году ведущий продал права на свое телешоу каналу RT America, где и продолжил работу.В 2017 году Кинг рассказал о борьбе с раком легких, в апреле 2019 года ему провели ангиопластику.В начале января телеканал ABC сообщил, что телеведущий попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирус.

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Маргарита Симоньян о Ларри Кинге: "Абсолютный символ телевидения в мире" Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга. 2021-01-23T16:05 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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