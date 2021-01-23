"Непререкаемый журналистский авторитет": умер Ларри Кинг

Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Белоруссии.
Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Белоруссии.
Когда ему исполнилось 22 года, он переехал в Майами, где устроился ведущим на небольшую местную радиостанцию WAHR.
Когда ему исполнилось 22 года, он переехал в Майами, где устроился ведущим на небольшую местную радиостанцию WAHR.
В 1960 году у Кинга появилась своя телепередача - "Под покровом Майами" на телеканале WTVJ.
В 1960 году у Кинга появилась своя телепередача - "Под покровом Майами" на телеканале WTVJ.
Третьего июня 1985 года состоялась премьера программы Ларри Кинга Larry King Live на CNN.
За 25 лет интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости.
За 25 лет интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости.
Larry King Live было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как дольше всего существующее шоу с одним и тем же ведущим, выходящее в эфир в одно и то же время.
Larry King Live было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как дольше всего существующее шоу с одним и тем же ведущим, выходящее в эфир в одно и то же время.
По словам ведущего, самым необычным его гостем был Нельсон Мандела.
По словам ведущего, самым необычным его гостем был Нельсон Мандела.
В 2010 году Путин, занимавший пост премьер-министра, дал интервью Ларри Кингу в форме видеомоста.
В 2010 году Путин, занимавший пост премьер-министра, дал интервью Ларри Кингу в форме видеомоста.