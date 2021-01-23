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"Непререкаемый журналистский авторитет": умер Ларри Кинг
"Непререкаемый журналистский авторитет": умер Ларри Кинг
РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T17:29
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умер ларри кинг
ларри кинг
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умер ларри кинг, ларри кинг, сша, фото, фото

"Непререкаемый журналистский авторитет": умер Ларри Кинг

17:29 23.01.2021 (обновлено: 17:40 23.01.2021)
 
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© РИА Новости / Алексей Юшенков / Перейти в фотобанк

Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Белоруссии.

Ларри Кинг
1 из 8

Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Белоруссии.

© РИА Новости / Алексей Юшенков
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© REUTERS / Phil McCarten

Когда ему исполнилось 22 года, он переехал в Майами, где устроился ведущим на небольшую местную радиостанцию WAHR.

Ларри Кинг и его жена Шон Сауфвик
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Когда ему исполнилось 22 года, он переехал в Майами, где устроился ведущим на небольшую местную радиостанцию WAHR.

© REUTERS / Phil McCarten
© РИА Новости / Алексей Юшенков / Перейти в фотобанк

В 1960 году у Кинга появилась своя телепередача - "Под покровом Майами" на телеканале WTVJ.

Американский телеведущий Ларри Кинг в клубе Сохо перед началом интервью с помощником президента РФ Аркадием Дворковичем, главным редактором радиостанции Эхо Москвы Алексеем Венедиктовым и президентом фонда Сколково, председателем совета директоров ГК Ренова Виктором Вексельбергом
3 из 8

В 1960 году у Кинга появилась своя телепередача - "Под покровом Майами" на телеканале WTVJ.

© РИА Новости / Алексей Юшенков
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© REUTERS

Третьего июня 1985 года состоялась премьера программы Ларри Кинга Larry King Live на CNN.

Американский телеведущий Ларри Кинг и певица Мадонна
4 из 8

Третьего июня 1985 года состоялась премьера программы Ларри Кинга Larry King Live на CNN.

© REUTERS
© РИА Новости / Алексей Юшенков / Перейти в фотобанк

За 25 лет интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости.

Американский телеведущий Ларри Кинг
5 из 8

За 25 лет интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости.

© РИА Новости / Алексей Юшенков
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© REUTERS

Larry King Live было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как дольше всего существующее шоу с одним и тем же ведущим, выходящее в эфир в одно и то же время.

Американский телеведущий Ларри Кинг и бывший президент США Билл Клинтон
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Larry King Live было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как дольше всего существующее шоу с одним и тем же ведущим, выходящее в эфир в одно и то же время.

© REUTERS
© AP Photo / Andy Kropa/Invision

По словам ведущего, самым необычным его гостем был Нельсон Мандела.

Ларри Кинг
7 из 8

По словам ведущего, самым необычным его гостем был Нельсон Мандела.

© AP Photo / Andy Kropa/Invision
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В 2010 году Путин, занимавший пост премьер-министра, дал интервью Ларри Кингу в форме видеомоста.

Владимир Путин отвечает на вопросы телеведущего телекомпании CNN Ларри Кинга во время интервью
8 из 8

В 2010 году Путин, занимавший пост премьер-министра, дал интервью Ларри Кингу в форме видеомоста.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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Умер Ларри КингЛарри КингСШАФото
 
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