https://ria.ru/20210123/deti-1594323163.html

В Москве отпустили девять детей, задержанных на несогласованной акции

В Москве отпустили девять детей, задержанных на несогласованной акции

Девятерых детей, задержанных ранее на несогласованной акции протеста в Москве, отпустили из отделов полиции по районам "Фили-Давыдково" и "Пресненскому",... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T22:19

2021-01-23T22:19

2021-01-23T22:19

марина литвинович

анна кузнецова

онк

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Девятерых детей, задержанных ранее на несогласованной акции протеста в Москве, отпустили из отделов полиции по районам "Фили-Давыдково" и "Пресненскому", сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.Несогласованные протестные акции проходят в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. При этом МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявляла, что, предварительно, в регионах РФ на акциях было задержано около 300 подростков, в том числе в Москве - около 70, Петербурге - порядка 30.По ее словам, правоохранители нарушили права детей, их держали более 6 часов, при этом не кормили и не давали воды. Всех детей опросили и дали статус свидетеля.Кроме того, Литвинович сообщила, что, по словам четверых детей, отпущенных из ОВД по району "Фили-Давыдково", они не участвовали в незаконных акциях, а просто гуляли по центру.Она также отметила, что ранее другое информагентство некорректно процитировало ее слова: несовершеннолетних отпустили не всех, а только из тех ОВД, где она побывала.

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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марина литвинович, анна кузнецова, онк, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, санкт-петербург, происшествия