В Москве отпустили девять детей, задержанных на несогласованной акции
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции перекрыли Камергерский переулок в Москве перед участниками несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Девятерых детей, задержанных ранее на несогласованной акции протеста в Москве, отпустили из отделов полиции по районам "Фили-Давыдково" и "Пресненскому", сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.
Несогласованные протестные акции проходят в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. При этом МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявляла, что, предварительно, в регионах РФ на акциях было задержано около 300 подростков, в том числе в Москве - около 70, Петербурге - порядка 30.
"Шестерых детей отпустили из ОВД по району Фили-Давыдково, ещё троих забрали родители из отдела полиции по Пресненскому району", - сказала она.
По ее словам, правоохранители нарушили права детей, их держали более 6 часов, при этом не кормили и не давали воды. Всех детей опросили и дали статус свидетеля.
Кроме того, Литвинович сообщила, что, по словам четверых детей, отпущенных из ОВД по району "Фили-Давыдково", они не участвовали в незаконных акциях, а просто гуляли по центру.
Она также отметила, что ранее другое информагентство некорректно процитировало ее слова: несовершеннолетних отпустили не всех, а только из тех ОВД, где она побывала.