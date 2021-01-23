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В Москве отпустили девять детей, задержанных на несогласованной акции
В Москве отпустили девять детей, задержанных на несогласованной акции
Девятерых детей, задержанных ранее на несогласованной акции протеста в Москве, отпустили из отделов полиции по районам "Фили-Давыдково" и "Пресненскому",... РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T22:19
2021-01-23T22:19
марина литвинович
анна кузнецова
онк
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Девятерых детей, задержанных ранее на несогласованной акции протеста в Москве, отпустили из отделов полиции по районам "Фили-Давыдково" и "Пресненскому", сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.Несогласованные протестные акции проходят в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. При этом МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявляла, что, предварительно, в регионах РФ на акциях было задержано около 300 подростков, в том числе в Москве - около 70, Петербурге - порядка 30.По ее словам, правоохранители нарушили права детей, их держали более 6 часов, при этом не кормили и не давали воды. Всех детей опросили и дали статус свидетеля.Кроме того, Литвинович сообщила, что, по словам четверых детей, отпущенных из ОВД по району "Фили-Давыдково", они не участвовали в незаконных акциях, а просто гуляли по центру.Она также отметила, что ранее другое информагентство некорректно процитировало ее слова: несовершеннолетних отпустили не всех, а только из тех ОВД, где она побывала.
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марина литвинович, анна кузнецова, онк, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, санкт-петербург, происшествия

В Москве отпустили девять детей, задержанных на несогласованной акции

22:19 23.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции перекрыли Камергерский переулок в Москве перед участниками несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Сотрудники полиции перекрыли Камергерский переулок в Москве перед участниками несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Девятерых детей, задержанных ранее на несогласованной акции протеста в Москве, отпустили из отделов полиции по районам "Фили-Давыдково" и "Пресненскому", сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.
Несогласованные протестные акции проходят в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. При этом МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявляла, что, предварительно, в регионах РФ на акциях было задержано около 300 подростков, в том числе в Москве - около 70, Петербурге - порядка 30.

"Шестерых детей отпустили из ОВД по району Фили-Давыдково, ещё троих забрали родители из отдела полиции по Пресненскому району", - сказала она.

По ее словам, правоохранители нарушили права детей, их держали более 6 часов, при этом не кормили и не давали воды. Всех детей опросили и дали статус свидетеля.
Кроме того, Литвинович сообщила, что, по словам четверых детей, отпущенных из ОВД по району "Фили-Давыдково", они не участвовали в незаконных акциях, а просто гуляли по центру.
Она также отметила, что ранее другое информагентство некорректно процитировало ее слова: несовершеннолетних отпустили не всех, а только из тех ОВД, где она побывала.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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