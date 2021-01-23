https://ria.ru/20210123/deti-1594302426.html

На незаконной акции в Москве задержали 15 детей

На незаконной акции в Москве задержали 15 детей

Порядка 15 детей задержаны на несогласованной акции в Москве, некоторые уже отпущены, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T17:49

2021-01-23T17:49

2021-01-23T18:13

ольга ярославская

анна кузнецова

генеральная прокуратура рф

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Порядка 15 детей задержаны на несогласованной акции в Москве, некоторые уже отпущены, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Их задерживали, чтобы передать законным представителям, добавила она."Сейчас вернулись домой вместе с мамой мальчики 9 и 12 лет, это самые маленькие участники московских митингов, они говорят, что они просто катались, увидели много людей, решили посмотреть", - пояснила детский омбудсмен.За мальчиками приехала мама, они были напуганы, подчеркнула Кузнецова. Она провела с ними беседу в УВД Тверского района.По ее словам, на митингах "риски для жизни однозначно видны", она добавила, что пришлось разбираться с ситуациями, когда полицейские на видео вытаскивали детей из толпы. Кузнецова добавила, что это было сделано, чтобы "их просто не затоптали".МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

https://ria.ru/20210123/nakazanie-1594288312.html

https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594299148.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, алексей навальный, москва, происшествия