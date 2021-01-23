https://ria.ru/20210123/deti-1594302426.html
На незаконной акции в Москве задержали 15 детей
На незаконной акции в Москве задержали 15 детей
Порядка 15 детей задержаны на несогласованной акции в Москве, некоторые уже отпущены, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T17:49
2021-01-23T17:49
2021-01-23T18:13
ольга ярославская
анна кузнецова
генеральная прокуратура рф
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Порядка 15 детей задержаны на несогласованной акции в Москве, некоторые уже отпущены, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.Их задерживали, чтобы передать законным представителям, добавила она."Сейчас вернулись домой вместе с мамой мальчики 9 и 12 лет, это самые маленькие участники московских митингов, они говорят, что они просто катались, увидели много людей, решили посмотреть", - пояснила детский омбудсмен.За мальчиками приехала мама, они были напуганы, подчеркнула Кузнецова. Она провела с ними беседу в УВД Тверского района.По ее словам, на митингах "риски для жизни однозначно видны", она добавила, что пришлось разбираться с ситуациями, когда полицейские на видео вытаскивали детей из толпы. Кузнецова добавила, что это было сделано, чтобы "их просто не затоптали".МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
https://ria.ru/20210123/nakazanie-1594288312.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ольга ярославская, анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, алексей навальный, москва, происшествия
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Порядка 15 детей задержаны на несогласованной акции в Москве
, некоторые уже отпущены, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
.
"Порядка 15 детей задержаны здесь, в Москве, многие из них уже отпущены. По регионам также многие отпущены", - сказала Кузнецова журналистам.
Их задерживали, чтобы передать законным представителям, добавила она.
"Сейчас вернулись домой вместе с мамой мальчики 9 и 12 лет, это самые маленькие участники московских митингов, они говорят, что они просто катались, увидели много людей, решили посмотреть", - пояснила детский омбудсмен.
За мальчиками приехала мама, они были напуганы, подчеркнула Кузнецова. Она провела с ними беседу в УВД Тверского района.
По ее словам, на митингах "риски для жизни однозначно видны", она добавила, что пришлось разбираться с ситуациями, когда полицейские на видео вытаскивали детей из толпы. Кузнецова добавила, что это было сделано, чтобы "их просто не затоптали".
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.