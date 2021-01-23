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В Петербурге один из участников незаконной акции ударил силовика
В Петербурге один из участников незаконной акции ударил силовика
Мужчина возле Манежа в Петербурге, где прошла несогласованная протестная акция, ударил сотрудника полиции, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу РИА Новости, 23.01.2021
2021-01-23T16:30
2021-01-23T16:30
2021-01-23T16:52
манеж
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ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Мужчина возле Манежа в Петербурге, где прошла несогласованная протестная акция, ударил сотрудника полиции, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.В субботу в центре Петербурга на Сенатской площади, неподалеку от которой расположен Манеж, проходила несанкционированная акция протеста.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
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манеж, генеральная прокуратура рф, москва, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия