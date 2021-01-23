https://ria.ru/20210123/aktsiya-1594292910.html

В Петербурге один из участников незаконной акции ударил силовика

В Петербурге один из участников незаконной акции ударил силовика

Мужчина возле Манежа в Петербурге, где прошла несогласованная протестная акция, ударил сотрудника полиции, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T16:30

2021-01-23T16:30

2021-01-23T16:52

манеж

генеральная прокуратура рф

москва

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости. Мужчина возле Манежа в Петербурге, где прошла несогласованная протестная акция, ударил сотрудника полиции, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.В субботу в центре Петербурга на Сенатской площади, неподалеку от которой расположен Манеж, проходила несанкционированная акция протеста.МВД России и Генпрокуратура ранее предупредили об ответственности как организаторов, так и участников несогласованных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

https://ria.ru/20210123/transport-1594295506.html

москва

ленинградская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

манеж, генеральная прокуратура рф, москва, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия