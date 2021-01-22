https://ria.ru/20210122/topuriya-1594148671.html

Кети Топурия раскрыла имя новорожденного сына

Кети Топурия раскрыла имя новорожденного сына

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз. 21 января она родила сына. Как сообщила в Instagram певица, мальчика назвали Адамом. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:44

2021-01-22T15:44

2021-01-22T15:44

лев деньгов

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а-студио

москва

минск

шоубиз

кети топурия

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз. 21 января она родила сына. Как сообщила в Instagram певица, мальчика назвали Адамом. К подписи Кети приложила трогательный снимок, на котором держит в руке ножки новорожденного малыша."Дата — космос", "Магическое число", — пишут поклонники, поздравляя певицу.По информации издания "СтарХит", роды прошли в одной из лучших клиник Москвы, мама и сын чувствуют себя хорошо. Отец ребенка — бизнесмен Лев Деньгов. Впервые об их романе стало известно осенью 2019 года. Вокалистка "А-Студио" рассказала, что все началось в Минске, где она вместе с группой выступала на дне рождения будущего мужа.В конце октября прошлого года Кети Топурия раскрыла свою беременность, появившись в "интересном положении" в клипе "А-Студио" на песню "Се ля ви", а в конце ноября вышла замуж за Деньгова на последних месяцах беременности.Кроме новорожденного сына, у певицы есть дочь Оливия, которая родилась в союзе с Львом Гейхманом, а у ее супруга растут сын и дочь от предыдущего брака.

https://ria.ru/20210102/beremennost-1591384520.html

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