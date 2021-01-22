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Шоубиз
https://ria.ru/20210122/topuriya-1594148671.html
Кети Топурия раскрыла имя новорожденного сына
Кети Топурия раскрыла имя новорожденного сына
Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз. 21 января она родила сына. Как сообщила в Instagram певица, мальчика назвали Адамом. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:44
2021-01-22T15:44
лев деньгов
знаменитости
звезды
беременность
а-студио
москва
минск
шоубиз
кети топурия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз. 21 января она родила сына. Как сообщила в Instagram певица, мальчика назвали Адамом. К подписи Кети приложила трогательный снимок, на котором держит в руке ножки новорожденного малыша."Дата — космос", "Магическое число", — пишут поклонники, поздравляя певицу.По информации издания "СтарХит", роды прошли в одной из лучших клиник Москвы, мама и сын чувствуют себя хорошо. Отец ребенка — бизнесмен Лев Деньгов. Впервые об их романе стало известно осенью 2019 года. Вокалистка "А-Студио" рассказала, что все началось в Минске, где она вместе с группой выступала на дне рождения будущего мужа.В конце октября прошлого года Кети Топурия раскрыла свою беременность, появившись в "интересном положении" в клипе "А-Студио" на песню "Се ля ви", а в конце ноября вышла замуж за Деньгова на последних месяцах беременности.Кроме новорожденного сына, у певицы есть дочь Оливия, которая родилась в союзе с Львом Гейхманом, а у ее супруга растут сын и дочь от предыдущего брака.
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лев деньгов, знаменитости, звезды, беременность, а-студио, москва, минск, кети топурия

Кети Топурия раскрыла имя новорожденного сына

15:44 22.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВокалистка группы "А-Студио" Кети Топурия
Вокалистка группы А-Студио Кети Топурия - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз. 21 января она родила сына. Как сообщила в Instagram певица, мальчика назвали Адамом.
К подписи Кети приложила трогательный снимок, на котором держит в руке ножки новорожденного малыша.
"Дата — космос", "Магическое число", — пишут поклонники, поздравляя певицу.
По информации издания "СтарХит", роды прошли в одной из лучших клиник Москвы, мама и сын чувствуют себя хорошо.
Отец ребенка — бизнесмен Лев Деньгов. Впервые об их романе стало известно осенью 2019 года. Вокалистка "А-Студио" рассказала, что все началось в Минске, где она вместе с группой выступала на дне рождения будущего мужа.
В конце октября прошлого года Кети Топурия раскрыла свою беременность, появившись в "интересном положении" в клипе "А-Студио" на песню "Се ля ви", а в конце ноября вышла замуж за Деньгова на последних месяцах беременности.
Кроме новорожденного сына, у певицы есть дочь Оливия, которая родилась в союзе с Львом Гейхманом, а у ее супруга растут сын и дочь от предыдущего брака.
Фотография из Instagram-аккаунта Кети Топурии - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 11:46Шоубиз
Округлился живот: кто из знаменитостей ждет ребенка в новом году
 
ШоубизЛев ДеньговЗнаменитостизвездыбеременностьА-СтудиоМоскваМинскКети Топурия
 
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