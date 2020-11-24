https://ria.ru/20201124/keti-topuriya-1586031085.html

Кети Топурия вышла замуж на последних месяцах беременности

Кети Топурия вышла замуж на последних месяцах беременности

Кети Топурия разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Свадьба состоялась 20 ноября, но поклонникам певица... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T11:25

2020-11-24T11:25

2020-11-24T14:15

лев деньгов

знаменитости

звезды

а-студио

минск

шоубиз

кети топурия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586031702_0:0:1982:1115_1400x0_80_0_0_3f3617dc94d4bcc9f92f1833d14569da.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Кети Топурия разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Свадьба состоялась 20 ноября, но поклонникам певица рассказала об этом событии в своей жизни только сейчас. На серии праздничных снимков беременная Кети Топурия позирует в облегающем платье с открытыми плечами, а также демонстрирует роскошные кольца с бриллиантами. В комментариях 34-летняя певица получила много добрых слов от поклонников и знаменитых коллег."Поздравляю, ребята! Счастья вам", – написал шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков. "Ура! Тили тили тесто", – пошутила Наталья Подольская. Впервые о романе певицы и бизнесмена стало известно осенью прошлого года. Вокалистка "А-Студио" рассказала, что все началось в Минске, когда она вместе с группой выступала на дне рождения будущего мужа. В конце октября Кети Топурия раскрыла свою беременность, появившись в "интересном положении" в клипе "А-Студио" на песню "Се ля ви". Для певицы будущий малыш станет вторым (исполнительница воспитывает дочь Оливию, которая родилась в браке с Львом Гейхманом), а для ее супруга – третьим ребенком: у Льва Деньгова растут сын и дочь от предыдущего брака.

https://ria.ru/20201023/slukhi-1581187504.html

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лев деньгов, знаменитости, звезды, а-студио, минск, кети топурия