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https://ria.ru/20201124/keti-topuriya-1586031085.html
Кети Топурия вышла замуж на последних месяцах беременности
Кети Топурия вышла замуж на последних месяцах беременности
Кети Топурия разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Свадьба состоялась 20 ноября, но поклонникам певица... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T11:25
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лев деньгов
знаменитости
звезды
а-студио
минск
шоубиз
кети топурия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Кети Топурия разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Свадьба состоялась 20 ноября, но поклонникам певица рассказала об этом событии в своей жизни только сейчас. На серии праздничных снимков беременная Кети Топурия позирует в облегающем платье с открытыми плечами, а также демонстрирует роскошные кольца с бриллиантами. В комментариях 34-летняя певица получила много добрых слов от поклонников и знаменитых коллег."Поздравляю, ребята! Счастья вам", – написал шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков. "Ура! Тили тили тесто", – пошутила Наталья Подольская. Впервые о романе певицы и бизнесмена стало известно осенью прошлого года. Вокалистка "А-Студио" рассказала, что все началось в Минске, когда она вместе с группой выступала на дне рождения будущего мужа. В конце октября Кети Топурия раскрыла свою беременность, появившись в "интересном положении" в клипе "А-Студио" на песню "Се ля ви". Для певицы будущий малыш станет вторым (исполнительница воспитывает дочь Оливию, которая родилась в браке с Львом Гейхманом), а для ее супруга – третьим ребенком: у Льва Деньгова растут сын и дочь от предыдущего брака.
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лев деньгов, знаменитости, звезды, а-студио, минск, кети топурия

Кети Топурия вышла замуж на последних месяцах беременности

11:25 24.11.2020 (обновлено: 14:15 24.11.2020)
 
© @keti_one_officialФотография из Instagram-аккаунта Кети Топурия
Фотография из Instagram-аккаунта Кети Топурия - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© @keti_one_official
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Кети Топурия разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова. Свадьба состоялась 20 ноября, но поклонникам певица рассказала об этом событии в своей жизни только сейчас.
На серии праздничных снимков беременная Кети Топурия позирует в облегающем платье с открытыми плечами, а также демонстрирует роскошные кольца с бриллиантами.
В комментариях 34-летняя певица получила много добрых слов от поклонников и знаменитых коллег.
"Поздравляю, ребята! Счастья вам", – написал шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков. "Ура! Тили тили тесто", – пошутила Наталья Подольская.
Впервые о романе певицы и бизнесмена стало известно осенью прошлого года. Вокалистка "А-Студио" рассказала, что все началось в Минске, когда она вместе с группой выступала на дне рождения будущего мужа.
В конце октября Кети Топурия раскрыла свою беременность, появившись в "интересном положении" в клипе "А-Студио" на песню "Се ля ви".
Для певицы будущий малыш станет вторым (исполнительница воспитывает дочь Оливию, которая родилась в браке с Львом Гейхманом), а для ее супруга – третьим ребенком: у Льва Деньгова растут сын и дочь от предыдущего брака.
Вокалистка группы А-Студио Кети Топурия - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Кети Топурия прокомментировала слухи о рождении ребенка
 
ШоубизЛев ДеньговЗнаменитостизвездыА-СтудиоМинскКети Топурия
 
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