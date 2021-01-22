https://ria.ru/20210122/karantin-1594119592.html

Московские музеи и театры начали работать в новых условиях

Московские музеи и театры начали работать в новых условиях

Ограничения работы учреждений культуры в Москве, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции, смягчаются в пятницу: библиотеки, музеи и... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:54

2021-01-22T10:54

2021-01-22T10:54

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фаберже

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ограничения работы учреждений культуры в Москве, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции, смягчаются в пятницу: библиотеки, музеи и музеи-заповедники открывают двери для посетителей после двухмесячного перерыва, а заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов увеличивается до половины.Московские музеи, которые из-за эпидемиологической обстановки закрывались для зрителей уже во второй раз, после двухмесячного перерыва с радостью готовятся принять посетителей.Музеи Московского Кремля продлили работу выставки "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали", посвященной работам придворного ювелира Карла Фаберже и творчеству выдающегося российского "живописца по эмали" Федора Ивановича Рюкерта. Также с пятницы возобновят работу Оружейная палата, Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы и церковь Ризположения.В пресс-службе Исторического музея рассказали, что для посетителей будут организованы бесплатные экскурсии."Выставки "Александр III Миротворец" и "Фаберже. Искусство ювелиров" продолжат свою работу. За время закрытия мы обновили системы термометрии и установили оборудование для обеззараживания воздуха в зонах приема посетителей. Мы стараемся максимально защитить наших сотрудников и посетителей в период пандемии и напоминаем, что посещение музеев обязательно с использованием средств индивидуальной защиты", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИМ.Мультимедиа Арт Музей открылся шестью новыми выставками, среди которых выставка американской художницы Сэнди Скогланд и групповой проект деятелей современного искусства "Тень души, но заостренней чуть", в музее также будет продлена работа уже показанных до закрытия проектов, сообщила пресс-служба музея.Театры столицы не приостанавливали работу, однако максимальная заполняемость зала из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции составляла лишь 25 процентов.По его мнению, в настоящий момент зрители действительно боятся идти в театр, и требуется время, чтобы все "встало на прежние рельсы", однако данные послабления - важное послание посетителям."Я, прежде всего, рад тому, что в Москве количество заболевших коронавирусом сократилось более чем в два раза. Это главная благая весть, и поэтому правительство Москвы нашло возможным увеличить заполняемость зала в театрах до половины. Это здорово, все очень рады, и артисты особенно, ведь для них очень важно присутствие зрителей в зале. И если это уже половина зала, атмосфера совсем другая", - сказал директор "Ленкома" Марк Варшавер.При этом директор Вахтанговского театра Кирилл Крок считает, что достичь 50-процентной посещаемости театр сможет не раньше марта. "Конечно, с одной стороны, спасибо за этот указ, очень приятно, но дело в том, что зритель скоро не вернется в театр. Люди запуганы пандемией и опасностью заражения", - отметил он.

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