https://ria.ru/20210122/bigfarma-1594050097.html

Лекарство от свободы. Биг Фарма расправилась с правами человека

Лекарство от свободы. Биг Фарма расправилась с правами человека

Уникальность нынешнего момента в том, что такие личные, интимные моменты нашей жизни, как болезни, таблетки, прививки, стали внезапно мировой политической... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

2021-01-22T08:00

урсула фон дер ляйен

жак аттали

sanofi

еврокомиссия

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Уникальность нынешнего момента в том, что такие личные, интимные моменты нашей жизни, как болезни, таблетки, прививки, стали внезапно мировой политической проблемой. Сегодня частные фармкомпании не просто навязывают вакцины от коронавируса американским и европейским потребителям. В одном комплекте проталкивается идея "иммунных паспортов" и разделения граждан на тех, кто привился, и тех, кто еще нет. По умолчанию предполагается, что вакцинированные граждане — молодцы, а те, кто воздержался от прививки, — подозрительны и подлежат ограничению в правах.На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "паспорт вакцинированного" абсолютно необходим. "Позже, — добавила она, — мы решим, какие права дать владельцам этих паспортов. Все это будет обсуждаться". Свои ковидные паспорта планируют ввести и в отколовшейся Британии.Если полистать соцсети, видно, как перепуганы европейцы этой идеей. Они боятся, что без такого удостоверения им не дадут ни работать, ни путешествовать, ни посещать публичные мероприятия. Продолжением темы стал популярный слух о закрытии границ Европы для тех, кто не привился конкретно вакциной Pfizer/BioNTeh. Нет нужды напоминать, что после этой прививки погибли уже десятки людей, а сотни столкнулись с серьезными осложнениями.Налицо парадокс. Привитые предельно безопасными, произведенными в государственных институтах вакцинами русские и китайцы рискуют получить статус невъездных в ЕС.Тем временем оставшиеся без туристов европейцы продолжат беспомощно созерцать разрушение своей экономики, плакать и колоться Pfizer. Если же они попытаются от прививки увильнуть (а об этом мечтают от 30 до 60 процентов населения европейских стран), то будут поражены в простейших правах человека — типа сходить на концерт или полететь на самолете. Получается, что владельцы сугубо частной американской фармацевтической лавочки диктуют европейским правительствам, что им делать с подведомственным населением. Кому давать иммунные паспорта, кому нет. Что делать с теми, кто не привился. Кого впускать на территорию ЕС, кого нет. Разрешать ли гражданину ЕС, уроженцу, например, Авиньона выйти в магазин, если у него нет документа о прививке, или ну его, пускай сидит дома и не распространяет заразу.Как вообще это стало возможным? Почему несколько богатых дяденек, владеющих крупными фармкомпаниями, попытались взять на себя функции мирового правительства и куда смотрят народные избранники, все эти президенты, премьер-министры и даже, страшно сказать, короли?История восхождения Биг Фармы к власти началась еще в прошлом веке. Штаб-квартиру ВОЗ недаром разместили в Женеве. Она оказалась в очень удобном соседстве с головными офисами крупнейших фармкомпаний. Они и стали спонсорами этой сугубо некоммерческой организации.В 1988-1998 годах генеральным директором ВОЗ был Хидео Накадзима. Он начинал карьеру в японском филиале швейцарского фармгиганта La Roche Holding. На посту руководителя ВОЗ Накадзима запустил программу всемирной иммунизации детей от полиомиелита. На благое дело были собраны пожертвования почти на десять миллиардов долларов. Одним из активнейших участников и выгодополучателей программы по какому-то удивительному совпадению стала La Roche.В 2009 году ВОЗ активно раскручивала тему свиного гриппа. Обещали миллионы жертв и десятки миллионов заболевших. Перепуганные правительства стали заключать контракты на поставки вакцин. Закупили миллионы доз. Британская GlaxoSmithKline подняла тогда 3,5 миллиарда долларов дополнительной прибыли. Французская Sanofi — миллиард, швейцарская Novartis — 600 миллионов. Все они были крупнейшими спонсорами ВОЗ.Однако вакцина не потребовалась. От свиного гриппа в мире умерло всего около тысячи человек. Остальные вылечились. Вернуть партии вакцин и получить деньги обратно правительства не смогли. "Риск на покупателе," как говаривали в Древнем Риме.В 2017 году американское издание Politico опубликовало статью "Знакомьтесь, самый влиятельный доктор в мире — Билл Гейтс". В статье цитировалось мнение источника в ВОЗ: "Ни один кандидат на пост гендиректора не может рассчитывать на успех, если не получит одобрения от Гейтса". К тому времени миллиардер был главным частным спонсором этой организации. Через два месяца после публикации гендиректором ВОЗ стал Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подружился с Гейтсом еще в 2007 году — тогда миллиардер продвигал свои вакцины в Эфиопии, а министр здравоохранения Гебрейесус ему помогал.Постепенно богатейшие фармацевты наладили связи с самыми влиятельными политиками современности. Некоторых из них они буквально создали. Во Франции любят рассказывать историю о том, как весной 2008 года серый кардинал французской политики Жак Аттали и будущий руководитель крупнейшей французской фармкомпании Sanofi Серж Вайнберг привели к Давиду де Ротшильду, главе французской ветви знаменитой семьи, скромного молодого человека в черном костюме и голубом — под цвет глаз — галстуке.Молодого человека звали Эммануэль Макрон. Он понравился легендарному банкиру и получил место специалиста по слияниям и поглощениям в Rothschild & Cie Banque. Его самая удачная сделка в банке Ротшильдов была опять-таки связана с Биг Фармой. Он провел покупку фирмой Nestle филиала по производству детского питания американской корпорации Pfizer — той самой, которая сегодня навязывает свою вакцину всей Европе. Сумма сделки не разглашалась, но злые языки говорят, что комиссионные позволили будущему президенту Франции сколотить свой первоначальный (весьма нехилый) капитал.Эта история выглядит очень элегантно. В странах попроще фармкомпании действуют гораздо вульгарнее. В 90-е годы, например, та же Pfizer обильно подкупала нигерийских чиновников, чтобы проводить на территории страны нелегальные испытания своих новых лекарств. В материалах уголовного дела против компании есть информация о том, что кеш для взяток возил в чемодане специальный курьер, летавший в Лагос рейсами KLM.Pfizer выплатила значительные компенсации родителям пострадавших и погибших детей в Нигерии, фактически признав свою вину. Однако многолетнее сотрудничество с властями африканской страны было продолжено. Сегодня Pfizer сумела продать Нигерии десять миллионов доз вакцины от коронавируса, хотя в стране не хватает морозильников для ее хранения при температуре минус 70.Никуда не делось и традиционное взяточничество. В ноябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование подкупа чиновников и врачей, которые Pfizer на регулярной основе осуществляла в Китае. В 2012 году компания уже попадала под такое расследование и была вынуждена выплатить больше 60 миллионов долларов, чтобы оно было закрыто.Забирая на содержание целые правительства и отдельных морально неустойчивых политиков, Биг Фарма пытается править целыми странами и континентами. Рецепт от этой напасти прост — независимое национальное правительство, не склонное брать взятки. Но реально применить его пока смогли разве что в Китае и России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/koronavirus-1593427417.html

https://ria.ru/20210117/pfizer-1593423791.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/vaktsina-1593463465.html

https://ria.ru/20210116/vaktsina-1593334227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

урсула фон дер ляйен, жак аттали, sanofi, еврокомиссия, билл гейтс, сша, авторы, мнение - авторы