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Байдену посоветовали признать провал санкций против России
Байдену посоветовали признать провал санкций против России
Популярная среди западных стран политика санкций против России оказалась безрезультативной. К такому мнению пришел геополитолог и обозреватель газеты Figaro... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:59
2021-01-21T14:59
россия
рене жирар
дональд трамп
роберт мюллер
джо байден
польша
сша
в мире
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Популярная среди западных стран политика санкций против России оказалась безрезультативной. К такому мнению пришел геополитолог и обозреватель газеты Figaro Рено Жирар.По мнению автора, долгое время в американской внешней политике отсутствовала ясность и понимание текущего положения дел. Поэтому в первую очередь Байден должен заявить о приверженности пятой статье устава НАТО, обеспечивающей вмешательство США в случае нападения на союзное государство."Как только Польша и страны Балтии обретут уверенность, Вашингтону придется осознать, что политика санкций против Москвы не сработала", — отметил Рено Жирар.Журналист призвал не рассчитывать на установление в России прозападного режима. Он видит лишь один способ, который позволит Вашингтону привлечь Москву на свою сторону.Он отметил, что Россия и США могли бы найти точки соприкосновения в общей борьбе против радикального исламизма, а также в вопросах разоружения.Отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Дональда Трампа. Демократы объявили о возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском влиянии" на выборы и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Москвой". Он так и не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html
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россия, рене жирар, дональд трамп, роберт мюллер, джо байден, польша, сша, в мире

Байдену посоветовали признать провал санкций против России

14:59 21.01.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Популярная среди западных стран политика санкций против России оказалась безрезультативной. К такому мнению пришел геополитолог и обозреватель газеты Figaro Рено Жирар.
По мнению автора, долгое время в американской внешней политике отсутствовала ясность и понимание текущего положения дел. Поэтому в первую очередь Байден должен заявить о приверженности пятой статье устава НАТО, обеспечивающей вмешательство США в случае нападения на союзное государство.
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"Как только Польша и страны Балтии обретут уверенность, Вашингтону придется осознать, что политика санкций против Москвы не сработала", — отметил Рено Жирар.
Журналист призвал не рассчитывать на установление в России прозападного режима. Он видит лишь один способ, который позволит Вашингтону привлечь Москву на свою сторону.
"Если Байден захочет понемногу направлять Россию в русло своей политики, то это будет возможно только посредством торговли и дипломатического компромисса", — считает геополитолог.
Он отметил, что Россия и США могли бы найти точки соприкосновения в общей борьбе против радикального исламизма, а также в вопросах разоружения.
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Отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Дональда Трампа. Демократы объявили о возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском влиянии" на выборы и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Москвой". Он так и не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
 
РоссияРене ЖирарДональд ТрампРоберт МюллерДжо БайденПольшаСШАВ мире
 
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