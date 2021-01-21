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Лидеры "За правду", СР и "Патриотов" обсудят идеологию новой партии
Лидеры "За правду", СР и "Патриотов" обсудят идеологию новой партии
Лидеры "За правду", "Справедливой России" и "Патриотов России" проведут конференцию 1 февраля по формированию идеологии новой объединенной партии, сообщила РИА... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:03
2021-01-21T11:03
николай новичков
справедливая россия
захар прилепин
геннадий семигин
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидеры "За правду", "Справедливой России" и "Патриотов России" проведут конференцию 1 февраля по формированию идеологии новой объединенной партии, сообщила РИА Новости пресс-служба партии "За правду".Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время."На II всероссийской конференции "Время, вперёд!" 1 февраля по объединению левопатриотических сил принято решение посвятить все обсуждение вопросу формирования идеологии новой объединенной партии", - рассказали в пресс-службе партии "За правду".В партии уточнили, что за основу будут взяты "13 краеугольных камней" идеологической платформы для объединения левых и патриотических политических сил в России в 2021 году, принятые на первой конференции "Время, вперёд!" 5 декабря, на которых партия "За правду" будет настаивать как на основе для идеологии новой партии.Помимо руководства партии "За правду" - Захара Прилепина, Александра Казакова, Николая Новичкова, ее собственных и сторонних экспертов, также будут приглашены к участию представители партий "Справедливая Россия" и "Патриоты России", в том числе и председатели Сергей Миронов и Геннадий Семигин.
https://ria.ru/20210120/eserysoyuz-1593876540.html
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николай новичков , справедливая россия, захар прилепин, геннадий семигин, патриоты россии, политика

Лидеры "За правду", СР и "Патриотов" обсудят идеологию новой партии

11:03 21.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСъезд политической партии "За правду"
Съезд политической партии За правду - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидеры "За правду", "Справедливой России" и "Патриотов России" проведут конференцию 1 февраля по формированию идеологии новой объединенной партии, сообщила РИА Новости пресс-служба партии "За правду".
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 17:30
"Справедливая Россия" объединится с двумя партиями
"На II всероссийской конференции "Время, вперёд!" 1 февраля по объединению левопатриотических сил принято решение посвятить все обсуждение вопросу формирования идеологии новой объединенной партии", - рассказали в пресс-службе партии "За правду".
В партии уточнили, что за основу будут взяты "13 краеугольных камней" идеологической платформы для объединения левых и патриотических политических сил в России в 2021 году, принятые на первой конференции "Время, вперёд!" 5 декабря, на которых партия "За правду" будет настаивать как на основе для идеологии новой партии.
Помимо руководства партии "За правду" - Захара Прилепина, Александра Казакова, Николая Новичкова, ее собственных и сторонних экспертов, также будут приглашены к участию представители партий "Справедливая Россия" и "Патриоты России", в том числе и председатели Сергей Миронов и Геннадий Семигин.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Николай НовичковСправедливая РоссияЗахар ПрилепинГеннадий СемигинПатриоты РоссииПолитика
 
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