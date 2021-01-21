https://ria.ru/20210121/partiya-1593967512.html

Лидеры "За правду", СР и "Патриотов" обсудят идеологию новой партии

Лидеры "За правду", СР и "Патриотов" обсудят идеологию новой партии

Лидеры "За правду", "Справедливой России" и "Патриотов России" проведут конференцию 1 февраля по формированию идеологии новой объединенной партии, сообщила РИА... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:03

2021-01-21T11:03

2021-01-21T11:03

николай новичков

справедливая россия

захар прилепин

геннадий семигин

патриоты россии

политика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидеры "За правду", "Справедливой России" и "Патриотов России" проведут конференцию 1 февраля по формированию идеологии новой объединенной партии, сообщила РИА Новости пресс-служба партии "За правду".Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время."На II всероссийской конференции "Время, вперёд!" 1 февраля по объединению левопатриотических сил принято решение посвятить все обсуждение вопросу формирования идеологии новой объединенной партии", - рассказали в пресс-службе партии "За правду".В партии уточнили, что за основу будут взяты "13 краеугольных камней" идеологической платформы для объединения левых и патриотических политических сил в России в 2021 году, принятые на первой конференции "Время, вперёд!" 5 декабря, на которых партия "За правду" будет настаивать как на основе для идеологии новой партии.Помимо руководства партии "За правду" - Захара Прилепина, Александра Казакова, Николая Новичкова, ее собственных и сторонних экспертов, также будут приглашены к участию представители партий "Справедливая Россия" и "Патриоты России", в том числе и председатели Сергей Миронов и Геннадий Семигин.

https://ria.ru/20210120/eserysoyuz-1593876540.html

https://ria.ru/20210120/zhirinovskiy-1593828379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай новичков , справедливая россия, захар прилепин, геннадий семигин, патриоты россии, политика