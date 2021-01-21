https://ria.ru/20210121/obedinenie-1594069198.html

Миронов рассказал подробности объединения трех партий

Миронов рассказал подробности объединения трех партий

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что после официального объединения партии "Патриоты России" и "За правду" юридически перестанут... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T19:48

2021-01-21T19:48

2021-01-21T20:13

партия "за правду"

сергей миронов

справедливая россия

захар прилепин

геннадий семигин

патриоты россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593821498_0:132:1504:978_1920x0_80_0_0_a8387c7857a15fdf24d27c52df8a5d72.jpg

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что после официального объединения партии "Патриоты России" и "За правду" юридически перестанут существовать, об этом он сообщил журналистам в четверг."Принято решение принципиальное, и это решение согласовано и с (председателем "Патриотов России" Геннадием – ред.) Семигиным, и с (председателем "За правду" Захаром – ред.) Прилепиным, что объединение пройдет на базе политической партии. Это значит, что в момент проведения трех съездов две другие партии примут те или иные юридические решения, в результате которых они как политические партии в тот день прекратят свое существование", - уточнил Миронов. Он добавил, что, возможно, "Патриоты России" и "За правду" захотят оставить общественные движения с таким названием. Однако юридически они перестанут существовать.Ранее Миронов сообщил, что принято решение о проведении съезда СР 22 февраля. В тот же день съезды проведут партии "Патриоты России" и "За правду".Также лидер справедливоросов уверил, что после объединения с малыми партиями СР не сменит курс. "У нас есть абсолютно четкое понимание, что все наши партии – это лево-патриотические партии", - сказал Миронов.Лидер СР также предположил, что до выборов СР едва ли будет объединяться с какими-то другими партиями. Он напомнил, что в РФ есть 16 партий, которые могут пойти на выборы без сбора подписей. "Три сейчас объединяются. Из этих остальных тринадцати партий пока, наверное, никто не пойдет (на объединение – ред.)", - сказал Миронов. Также он исключил объединение в ближайшем будущем с партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". "До единого дня голосования вряд ли уже, а после – возможно", - заметил он.Вместе с тем Миронов не исключил, что до выборов к его партии могут примкнуть "известные люди" из других партий. "Я не исключаю, что, увидя и услыша, к чему мы призываем, что мы исповедуем и ради чего мы объединяемся, кто-то может принять индивидуальное решение о выходе из существующей партии и примкнет к нам", - добавил он.

https://ria.ru/20210121/partiya-1593967512.html

https://ria.ru/20210120/vybory-1593873907.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, захар прилепин, геннадий семигин, патриоты россии, политика