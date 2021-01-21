Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/obedinenie-1594069198.html
Миронов рассказал подробности объединения трех партий
Миронов рассказал подробности объединения трех партий
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что после официального объединения партии "Патриоты России" и "За правду" юридически перестанут... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:48
2021-01-21T20:13
партия "за правду"
сергей миронов
справедливая россия
захар прилепин
геннадий семигин
патриоты россии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593821498_0:132:1504:978_1920x0_80_0_0_a8387c7857a15fdf24d27c52df8a5d72.jpg
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что после официального объединения партии "Патриоты России" и "За правду" юридически перестанут существовать, об этом он сообщил журналистам в четверг."Принято решение принципиальное, и это решение согласовано и с (председателем "Патриотов России" Геннадием – ред.) Семигиным, и с (председателем "За правду" Захаром – ред.) Прилепиным, что объединение пройдет на базе политической партии. Это значит, что в момент проведения трех съездов две другие партии примут те или иные юридические решения, в результате которых они как политические партии в тот день прекратят свое существование", - уточнил Миронов. Он добавил, что, возможно, "Патриоты России" и "За правду" захотят оставить общественные движения с таким названием. Однако юридически они перестанут существовать.Ранее Миронов сообщил, что принято решение о проведении съезда СР 22 февраля. В тот же день съезды проведут партии "Патриоты России" и "За правду".Также лидер справедливоросов уверил, что после объединения с малыми партиями СР не сменит курс. "У нас есть абсолютно четкое понимание, что все наши партии – это лево-патриотические партии", - сказал Миронов.Лидер СР также предположил, что до выборов СР едва ли будет объединяться с какими-то другими партиями. Он напомнил, что в РФ есть 16 партий, которые могут пойти на выборы без сбора подписей. "Три сейчас объединяются. Из этих остальных тринадцати партий пока, наверное, никто не пойдет (на объединение – ред.)", - сказал Миронов. Также он исключил объединение в ближайшем будущем с партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". "До единого дня голосования вряд ли уже, а после – возможно", - заметил он.Вместе с тем Миронов не исключил, что до выборов к его партии могут примкнуть "известные люди" из других партий. "Я не исключаю, что, увидя и услыша, к чему мы призываем, что мы исповедуем и ради чего мы объединяемся, кто-то может принять индивидуальное решение о выходе из существующей партии и примкнет к нам", - добавил он.
https://ria.ru/20210121/partiya-1593967512.html
https://ria.ru/20210120/vybory-1593873907.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593821498_5:0:1421:1062_1920x0_80_0_0_31c24d2b65871dcbd0a627d6a8f28d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, захар прилепин, геннадий семигин, патриоты россии, политика

Миронов рассказал подробности объединения трех партий

19:48 21.01.2021 (обновлено: 20:13 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сообщил, что после официального объединения партии "Патриоты России" и "За правду" юридически перестанут существовать, об этом он сообщил журналистам в четверг.
"Принято решение принципиальное, и это решение согласовано и с (председателем "Патриотов России" Геннадием – ред.) Семигиным, и с (председателем "За правду" Захаром – ред.) Прилепиным, что объединение пройдет на базе политической партии. Это значит, что в момент проведения трех съездов две другие партии примут те или иные юридические решения, в результате которых они как политические партии в тот день прекратят свое существование", - уточнил Миронов. Он добавил, что, возможно, "Патриоты России" и "За правду" захотят оставить общественные движения с таким названием. Однако юридически они перестанут существовать.
Съезд политической партии За правду - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 11:03
Лидеры "За правду", СР и "Патриотов" обсудят идеологию новой партии
Ранее Миронов сообщил, что принято решение о проведении съезда СР 22 февраля. В тот же день съезды проведут партии "Патриоты России" и "За правду".
Также лидер справедливоросов уверил, что после объединения с малыми партиями СР не сменит курс. "У нас есть абсолютно четкое понимание, что все наши партии – это лево-патриотические партии", - сказал Миронов.
Лидер СР также предположил, что до выборов СР едва ли будет объединяться с какими-то другими партиями. Он напомнил, что в РФ есть 16 партий, которые могут пойти на выборы без сбора подписей. "Три сейчас объединяются. Из этих остальных тринадцати партий пока, наверное, никто не пойдет (на объединение – ред.)", - сказал Миронов. Также он исключил объединение в ближайшем будущем с партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". "До единого дня голосования вряд ли уже, а после – возможно", - заметил он.
Вместе с тем Миронов не исключил, что до выборов к его партии могут примкнуть "известные люди" из других партий. "Я не исключаю, что, увидя и услыша, к чему мы призываем, что мы исповедуем и ради чего мы объединяемся, кто-то может принять индивидуальное решение о выходе из существующей партии и примкнет к нам", - добавил он.
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 17:22
ЦИК рассказал о порядке участия новой объединенной партии в выборах
 
Партия "За правду"Сергей МироновСправедливая РоссияЗахар ПрилепинГеннадий СемигинПатриоты РоссииПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России
06:19В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
06:03Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
05:51В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
05:48Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
05:27Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:23Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
05:19Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
05:13Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
05:13При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
05:10На Чукотке совершил аварийную посадку Ми-8
04:57СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
04:09Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
04:07В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
03:56Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
03:38В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"
03:27Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
03:21Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей
03:16Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
03:03Глава Пентагона резко высказался об F-35
Лента новостейМолния