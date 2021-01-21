https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594014747.html

В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом

В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом

Случаев повторных заражений коронавирусной инфекцией на территории Петербурга официально не зарегистрировано, сообщила начальник отдела эпидемиологического... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:00

2021-01-21T15:00

2021-01-21T15:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ленинградская область

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588766543_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_ba5d412713c207c91ef16cb1e7ba74f4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Случаев повторных заражений коронавирусной инфекцией на территории Петербурга официально не зарегистрировано, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия."Официальных случаев повторных заражений COVID-19 нет", - сообщила журналистам Чхинджерия.Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лилия Буц в свою очередь также сообщила, что в регионе нет данных о повторных заражениях COVID-19."Чтобы официально подтвердить повторное заражение коронавирусом, нужно провести верификацию этих двух случаев, это делает специальная комиссия", - добавила Чхинджерия.По словам представителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, хотя заболеваемость COVID-19 в январе этого года снизилась по сравнению с декабрем прошлого года, о стабилизации ситуации с распространением коронавируса говорить рано.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/zarazhenie-1593870265.html

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593808206.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, санкт-петербург