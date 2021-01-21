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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/koronavirus-1594014747.html
В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
Случаев повторных заражений коронавирусной инфекцией на территории Петербурга официально не зарегистрировано, сообщила начальник отдела эпидемиологического... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:00
2021-01-21T15:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Случаев повторных заражений коронавирусной инфекцией на территории Петербурга официально не зарегистрировано, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия."Официальных случаев повторных заражений COVID-19 нет", - сообщила журналистам Чхинджерия.Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лилия Буц в свою очередь также сообщила, что в регионе нет данных о повторных заражениях COVID-19."Чтобы официально подтвердить повторное заражение коронавирусом, нужно провести верификацию этих двух случаев, это делает специальная комиссия", - добавила Чхинджерия.По словам представителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, хотя заболеваемость COVID-19 в январе этого года снизилась по сравнению с декабрем прошлого года, о стабилизации ситуации с распространением коронавируса говорить рано.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/zarazhenie-1593870265.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, санкт-петербург

В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом

15:00 21.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Случаев повторных заражений коронавирусной инфекцией на территории Петербурга официально не зарегистрировано, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
"Официальных случаев повторных заражений COVID-19 нет", - сообщила журналистам Чхинджерия.
Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лилия Буц в свою очередь также сообщила, что в регионе нет данных о повторных заражениях COVID-19.
"Чтобы официально подтвердить повторное заражение коронавирусом, нужно провести верификацию этих двух случаев, это делает специальная комиссия", - добавила Чхинджерия.
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