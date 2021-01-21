https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593933539.html

СМИ: ученые подготовят версии вакцин против новых штаммов коронавируса

СМИ: ученые подготовят версии вакцин против новых штаммов коронавируса

Ученые Оксфордского университета намерены в срочном порядке подготовить версии вакцин против новых штаммов коронавируса из Великобритании, ЮАР и Бразилии,... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T01:10

2021-01-21T01:10

2021-01-21T01:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ученые Оксфордского университета намерены в срочном порядке подготовить версии вакцин против новых штаммов коронавируса из Великобритании, ЮАР и Бразилии, сообщает газета Telegraph.Как сообщает газета, университет подтвердил, что команда, работавшая над вакциной AstraZeneca, проводит исследование, чтобы оценить, возможна ли при необходимости реконфигурация технологии за 48 часов.Премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что ведет "интенсивные переговоры" с учеными относительно новых штаммов.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире