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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593933539.html
СМИ: ученые подготовят версии вакцин против новых штаммов коронавируса
СМИ: ученые подготовят версии вакцин против новых штаммов коронавируса
Ученые Оксфордского университета намерены в срочном порядке подготовить версии вакцин против новых штаммов коронавируса из Великобритании, ЮАР и Бразилии,... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T01:10
2021-01-21T01:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ученые Оксфордского университета намерены в срочном порядке подготовить версии вакцин против новых штаммов коронавируса из Великобритании, ЮАР и Бразилии, сообщает газета Telegraph.Как сообщает газета, университет подтвердил, что команда, работавшая над вакциной AstraZeneca, проводит исследование, чтобы оценить, возможна ли при необходимости реконфигурация технологии за 48 часов.Премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что ведет "интенсивные переговоры" с учеными относительно новых штаммов.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

СМИ: ученые подготовят версии вакцин против новых штаммов коронавируса

01:10 21.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ученые Оксфордского университета намерены в срочном порядке подготовить версии вакцин против новых штаммов коронавируса из Великобритании, ЮАР и Бразилии, сообщает газета Telegraph.
Как сообщает газета, университет подтвердил, что команда, работавшая над вакциной AstraZeneca, проводит исследование, чтобы оценить, возможна ли при необходимости реконфигурация технологии за 48 часов.
Премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что ведет "интенсивные переговоры" с учеными относительно новых штаммов.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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