https://ria.ru/20210121/aes-1594048241.html

В России испытывают уникальное оборудование, повышающее безопасность АЭС

В России испытывают уникальное оборудование, повышающее безопасность АЭС

Машиностроительное предприятие госкорпорации "Росатом" "Центральное конструкторское бюро машиностроения" (ЦКБМ, Санкт-Петербург) начало ресурсные испытания... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T17:41

2021-01-21T17:41

2021-01-21T17:41

ядерные технологии

цкбм

курская аэс-2

атомэнергомаш

сосновый бор

ленинградская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Машиностроительное предприятие госкорпорации "Росатом" "Центральное конструкторское бюро машиностроения" (ЦКБМ, Санкт-Петербург) начало ресурсные испытания главного циркуляционного насоса ГЦНА-1753 – оборудования, не имеющего аналогов в мире, и позволяющего повысить эффективность и безопасность атомных электростанций, в том числе тех, которые будут построены за рубежом, сообщила пресс-служба ЦКБМ.Главные циркуляционные насосы - неотъемлемая часть реакторных установок атомных электростанций. Они обеспечивают прокачку теплоносителя через активную зону ядерного реактора с целью отвода тепла от нее.Насос ГЦНА-1753, разработанный в ЦКБМ, имеет ряд преимуществ, позволяющих повысить безопасность и эффективность реакторных установок. Основная особенность нового насоса - система водяной смазки всех его узлов и электродвигателя, это позволяет отказаться от использования масла в реакторном отделении, что значительно повышает пожаробезопасность реакторной установки.Кроме того, исключение маслосистемы и соответствующего оборудования ведет к уменьшению металлоемкости насоса и снижению его веса на несколько тонн. Также ГЦНА-1753 обладает повышенными эксплуатационными характеристиками, вдобавок в полтора раза сокращается время ремонта этого оборудования по сравнению с насосами предыдущего поколения.Испытания опытного прототипа ГЦНА-1753 состоялись в 2015 году. Позже были заключены контракты на поставку агрегатов на несколько энергоблоков российских и зарубежных АЭС, и агрегат был запущен в серийное производство. Такие агрегаты, в частности, будут установлены в реакторных отделениях первого и второго энергоблоков Курской АЭС-2."Ресурсные испытания ГЦНА-1753 проводятся на производственной площадке "ЦКБМ 2" в городе Сосновый Бор (Ленинградская область). На стенде, представляющем собой фрагмент реакторной установки, агрегат будет работать 5 тысяч часов в условиях, полностью соответствующих реальным условиям эксплуатации на АЭС, перекачивая теплоноситель при температуре до 300 градусов Цельсия и давлении до 200 атмосфер. <…> После завершения ресурсных испытаний, ревизии и приемосдаточных испытаний агрегат будет готов к приемке заказчиком", - отметил директор филиала "ЦКБМ 2" Александр Пархоменко, слова которого приводит пресс-служба.ЦКБМ (входит в машиностроительный дивизион Росатома холдинг "Атомэнергомаш") - одно из ведущих предприятий атомной отрасли РФ, располагающее многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. ЦКБМ - разработчик и изготовитель главных циркуляционных насосов для энергетических ядерных реакторов типа ВВЭР. Кроме того, предприятие проектирует и производит герметичные, консольные, питательные, аварийные насосы для атомных станций и широкий спектр дистанционно-управляемого оборудования для работы с радиоактивными материалами. Также ЦКБМ предлагает технологические решения в области тепловой энергетики, газнефтехимии (СПГ-технологии), судостроения и оборудования заводов по переработке твердых бытовых отходов.

https://ria.ru/20210121/belaes-1593994762.html

сосновый бор

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цкбм, курская аэс-2, атомэнергомаш, сосновый бор, ленинградская область, санкт-петербург