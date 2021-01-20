https://ria.ru/20210120/zhile-1593689320.html

Эксперты зафиксировали падение спроса на посуточную аренду жилья

Эксперты зафиксировали падение спроса на посуточную аренду жилья

Из-за пандемии в России в прошлом году уменьшился спрос на краткосрочную аренду жилья примерно на 50 процентов, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:18

2021-01-20T09:18

2021-01-20T09:18

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Из-за пандемии в России в прошлом году уменьшился спрос на краткосрочную аренду жилья примерно на 50 процентов, сообщает Суточно.ру.Специалисты сервиса проанализировали данные бронирования пользователей в городах-миллионниках и выяснили, что сильнее всего снизился интерес к съему квартир в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Волгограде — в среднем на 52 процента. В Москве падение составило 45 процентов, в Санкт-Петербурге — 47 процентов. Вместе с этим выросли цены на аренду в столицах: в Москве на 17 процентов, до 4450 рублей за сутки, в Санкт-Петербурге — на четыре процента, до 2900 рублей."Из-за пандемии многие россияне отказались от поездок по стране в этом году. Арендодателям приходится непросто: квартиры простаивают, доходы упали. Некоторые из них стали сдавать жилье в долгосрочную аренду, но большинство были вынуждены поднять цены, чтобы остаться на плаву", — говорит гендиректор сервиса Юрий Кузнецов. Падение спроса наблюдается и в других крупных городах: в Уфе число бронирований сократилось за год на 47 процентов, в Красноярске — на 46 процентов, в Казани и Краснодаре —на 45 процентов.

https://ria.ru/20210119/zaozere-1592993800.html

https://ria.ru/20210118/oka-1593024359.html

нижний новгород

москва

уфа

краснодар

красноярск

санкт-петербург

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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