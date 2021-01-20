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Дом в Мадриде, где прогремел взрыв, принадлежит католической церкви

Дом в Мадриде, где прогремел взрыв, принадлежит католической церкви

Взрыв в Мадриде произошел в доме, где проживают священники расположенной неподалеку церкви, сообщает радио Cadena SER. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:24

2021-01-20T18:24

2021-01-20T21:25

мощный взрыв в центре мадрида

мадрид (город)

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрыв в Мадриде произошел в доме, где проживают священники расположенной неподалеку церкви, сообщает радио Cadena SER.Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида в среду днем, разрушена большая часть постройки, есть пострадавшие и жертвы. По предварительной версии, произошел взрыв газа.Сотрудник пожарной службы сообщил Cadena SER, что здание, в котором произошел взрыв, принадлежит католической церкви Iglesia de la Virgen de la Paloma.

мадрид (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мощный взрыв в центре мадрида, мадрид (город), в мире