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Дом в Мадриде, где прогремел взрыв, принадлежит католической церкви
Дом в Мадриде, где прогремел взрыв, принадлежит католической церкви
Взрыв в Мадриде произошел в доме, где проживают священники расположенной неподалеку церкви, сообщает радио Cadena SER. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:24
2021-01-20T18:24
2021-01-20T21:25
мощный взрыв в центре мадрида
мадрид (город)
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрыв в Мадриде произошел в доме, где проживают священники расположенной неподалеку церкви, сообщает радио Cadena SER.Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида в среду днем, разрушена большая часть постройки, есть пострадавшие и жертвы. По предварительной версии, произошел взрыв газа.Сотрудник пожарной службы сообщил Cadena SER, что здание, в котором произошел взрыв, принадлежит католической церкви Iglesia de la Virgen de la Paloma.
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мощный взрыв в центре мадрида, мадрид (город), в мире