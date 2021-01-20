В Мадриде прогремел мощный взрыв
Explosión de gas en Madrid en la calle Toledo.— Juanan (@jacasi197O) January 20, 2021
Residencia de Ancianos Los Nogales.
Ya.esta tardandonla extrema izquierda podemita y socialista y demás escoria en echarle la culpa a Ayuso. pic.twitter.com/344uMjPMzS
ЧП произошло в доме, где живут священники расположенной неподалеку церкви.
ЧП произошло в доме, где живут священники расположенной неподалеку церкви.
При взрыве погибли три человека, один пропал без вести, еще восемь пострадали.
При взрыве погибли три человека, один пропал без вести, еще восемь пострадали.
Шесть человек получили легкие ранения, один — травмы средней тяжести, еще одного в тяжелом состоянии отправили в больницу.
Шесть человек получили легкие ранения, один — травмы средней тяжести, еще одного в тяжелом состоянии отправили в больницу.
ЧП произошло в доме, где живут священники расположенной неподалеку церкви.
При взрыве погибли три человека, один пропал без вести, еще восемь пострадали.
Шесть человек получили легкие ранения, один — травмы средней тяжести, еще одного в тяжелом состоянии отправили в больницу.