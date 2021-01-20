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В Мадриде прогремел мощный взрыв

В Мадриде прогремел мощный взрыв

На улице Толедо в центре Мадрида прогремел мощный взрыв, сообщает издание diario.es. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:19

2021-01-20T17:19

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мадрид

в мире

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МАДРИД, 20 янв — РИА Новости. На улице Толедо в центре Мадрида прогремел мощный взрыв, сообщает издание diario.es.Ранены как минимум шесть человек, один из них в тяжелом состоянии, передает телеканал laSexta со ссылкой на источник. Разрушены четыре этажа одного из зданий — по данным СМИ, оно располагается рядом с домом престарелых. Его постояльцы не пострадали, идет эвакуация. Точной информации о причинах ЧП пока нет. Предварительная версия — утечка газа, пишет Mundo. На месте работают экстренные службы, пожарные, медики и полиция.

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2021

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Кадры с места мощного взрыва в Мадриде Кадры с места мощного взрыва в Мадриде 2021-01-20T17:19 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мадрид, в мире