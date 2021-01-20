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ЦИК рассказал о порядке участия новой объединенной партии в выборах
ЦИК рассказал о порядке участия новой объединенной партии в выборах
Новой объединенной партии при слиянии "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду" не нужно будет собирать подписи избирателей для участия в выборах... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:22
2021-01-20T17:22
партия "за правду"
сергей миронов
цик рф
справедливая россия
госдума рф
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новой объединенной партии при слиянии "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду" не нужно будет собирать подписи избирателей для участия в выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время. Он напомнил, что все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей."Как будет происходить процесс объединения, определят руководящие органы "Справедливой России", "Патриотов России" и партии "За правду", но эта новая объединенная партия вне зависимости от того, как будет проходить объединение и какое у нее будет название, может участвовать в выборах всех уровней, в том числе выборах депутатов Госдумы, без сбора подписей избирателей", - сказал Шевченко.По его словам, в случае объединения количество партий, имеющих право участвовать в выборах депутатов ГД без сбора подписей, уменьшится с 16 до 14, так как все три партии обладают парламентской квотой.
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партия "за правду", сергей миронов, цик рф, справедливая россия, госдума рф, патриоты россии, политика

ЦИК рассказал о порядке участия новой объединенной партии в выборах

17:22 20.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новой объединенной партии при слиянии "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду" не нужно будет собирать подписи избирателей для участия в выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время. Он напомнил, что все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей.
"Как будет происходить процесс объединения, определят руководящие органы "Справедливой России", "Патриотов России" и партии "За правду", но эта новая объединенная партия вне зависимости от того, как будет проходить объединение и какое у нее будет название, может участвовать в выборах всех уровней, в том числе выборах депутатов Госдумы, без сбора подписей избирателей", - сказал Шевченко.
По его словам, в случае объединения количество партий, имеющих право участвовать в выборах депутатов ГД без сбора подписей, уменьшится с 16 до 14, так как все три партии обладают парламентской квотой.
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Партия "За правду"Сергей МироновЦИК РФСправедливая РоссияГосдума РФПатриоты РоссииПолитика
 
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