https://ria.ru/20210120/vybory-1593873907.html

ЦИК рассказал о порядке участия новой объединенной партии в выборах

ЦИК рассказал о порядке участия новой объединенной партии в выборах

Новой объединенной партии при слиянии "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду" не нужно будет собирать подписи избирателей для участия в выборах... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:22

2021-01-20T17:22

2021-01-20T17:22

партия "за правду"

сергей миронов

цик рф

справедливая россия

госдума рф

патриоты россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593798974_542:537:3140:1998_1920x0_80_0_0_064010b1cdbaae6350d1190a7571e551.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новой объединенной партии при слиянии "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду" не нужно будет собирать подписи избирателей для участия в выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время. Он напомнил, что все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей."Как будет происходить процесс объединения, определят руководящие органы "Справедливой России", "Патриотов России" и партии "За правду", но эта новая объединенная партия вне зависимости от того, как будет проходить объединение и какое у нее будет название, может участвовать в выборах всех уровней, в том числе выборах депутатов Госдумы, без сбора подписей избирателей", - сказал Шевченко.По его словам, в случае объединения количество партий, имеющих право участвовать в выборах депутатов ГД без сбора подписей, уменьшится с 16 до 14, так как все три партии обладают парламентской квотой.

https://ria.ru/20210120/zhirinovskiy-1593828379.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "за правду", сергей миронов, цик рф, справедливая россия, госдума рф, патриоты россии, политика