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ЦИК рассказал о порядке участия новой объединенной партии в выборах
ЦИК рассказал о порядке участия новой объединенной партии в выборах
Новой объединенной партии при слиянии "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду" не нужно будет собирать подписи избирателей для участия в выборах... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:22
2021-01-20T17:22
2021-01-20T17:22
партия "за правду"
сергей миронов
цик рф
справедливая россия
госдума рф
патриоты россии
политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новой объединенной партии при слиянии "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду" не нужно будет собирать подписи избирателей для участия в выборах в Госдуму, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко.Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время. Он напомнил, что все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей."Как будет происходить процесс объединения, определят руководящие органы "Справедливой России", "Патриотов России" и партии "За правду", но эта новая объединенная партия вне зависимости от того, как будет проходить объединение и какое у нее будет название, может участвовать в выборах всех уровней, в том числе выборах депутатов Госдумы, без сбора подписей избирателей", - сказал Шевченко.По его словам, в случае объединения количество партий, имеющих право участвовать в выборах депутатов ГД без сбора подписей, уменьшится с 16 до 14, так как все три партии обладают парламентской квотой.
https://ria.ru/20210120/zhirinovskiy-1593828379.html
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партия "за правду", сергей миронов, цик рф, справедливая россия, госдума рф, патриоты россии, политика