https://ria.ru/20210120/volochkova-1593469360.html

Биография Анастасии Волочковой

Биография Анастасии Волочковой

Российская балерина и актриса Анастасия Юрьевна Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Ее отец Юрий Волочков – тренер по легкой РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T04:08

2021-01-20T04:08

2021-01-20T04:08

анастасия волочкова

ленинград

справки

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Российская балерина и актриса Анастасия Юрьевна Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Ее отец Юрий Волочков – тренер по легкой атлетике в спортшколе, был чемпионом Советского Союза в мужском парном разряде по настольному теннису (1983), мать Тамара Антонова – гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу.Окончила Академию русского балета имени А.Я. Вагановой, выпускалась по классу Наталии Дудинской. С 1994 по 1998 год танцевала в балетной труппе Мариинского театра.Исполняла главные партии в балетах "Жизель" и "Корсар" Адольфа Адана, "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Раймонда" Александра Глазунова и "Жар-птица" Игоря Стравинского.В 1998-2003 годах Волочкова работала в Большом театре России. Ее первой работой в театре стала ведущая партия в балете "Лебединое озеро" Чайковского в постановке Владимира Васильева. Также она исполнила партии Никии в "Баядерке" Людвига Минкуса, Раймонды в одноименном балете Глазунова, Феи Сирени в "Спящая красавице" Чайковского в редакциях балетмейстера Юрия Григоровича. После гастролей в Великобритании в начале 2000 года балерина получила ангажемент в Лондоне в Английском национальном балете, где хореограф Дерек Дин для нее сочинил партию Феи Карабос в собственной постановке "Спящей красавицы" Чайковского. В Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге Волочкова танцевала как главные партии классических балетов, так и современные номера. В 2001 году в этом театре она исполнила свои танцевальные номера "Дуэт для одной" на музыку Астора Пьяццолы, а также танец "Ангел". Эти постановки в дальнейшем стали визитной карточкой балерины, ее лучшими номерами.В апреле 2004 года Волочкова подписала контракт о сотрудничестве с Театром балета Юрия Григоровича в Краснодаре. Исполняла партии в балетах "Дон Кихот" и "Баядерка" Минкуса, "Лебединое озеро" Чайковского, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича.После 2005 года балерина выступает с сольными проектами.Анастасия Волочкова снималась в кино. В 2004 году она исполнила главную роль драматическом сериале о жизни балерины "Место под солнцем". В 2005 году сыграла роль Натальи Гончаровой в российско-американском музыкальном фильме "Черный принц". Также Волочкова снималась в сериале "Не родись красивой" (2005-2006), комедии "Максимальный удар" (2017).В апреле 2016 года она выступила в качестве драматической актрисы в легендарном спектакле "Пришел мужчина к женщине" Семена Злотникова в театре "Школа современной пьесы". Анастасия Волочкова написала две книги. В 2009 году она презентовала книгу "История русской балерины", в 2019 году выпустила автобиографическую книгу "Плата за успех". Анастастия Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). В 1996 году она получила золотую медаль на Втором Международном Конкурсе артистов балета им. Сержа Лифаря в Киеве. В 2002 году стала лауреатом Приза Benois de la Danse – "Балетный Бенуа".Среди ее наград – премия "Петрополь" (2001), Царскосельская художественная премия (2003) и др.У Анастасии Волочковой есть дочь от гражданского брака с бизнесменом Игорем Вдовиным. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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анастасия волочкова, ленинград, справки