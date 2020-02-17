В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд России, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее Волочкова в эфире радио "Комсомольская правда" сообщила, что она не может получить пенсию. По ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку. Для решения проблемы балерине пришлось обратиться за помощью к адвокату. Позже она пояснила РИА Новости, что для получения пенсии она пытается доказать, что до 2003 года была прима-балериной, а не танцевала в кордебалете.
"Анастасия Волочкова после того, как по суду была восстановлена в Большом театре, не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания. Что касается пенсий, то по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство — Пенсионный фонд. Для получения пенсии необходимо собрать и предоставить определенные документы", — говорится в сообщении пресс-службы.
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Также подчеркивается, что Большой театр подготовил и предоставил пакет документов, который был передан 31 октября 2019 года адвокату Анастасии Волочковой Виктору Швецу. Дополнительных обращений от представителей балерины в театр не поступало, заключили в ГАБТе.
Анастасия Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. В 2003 году администрация Большого театра отказалась подписать с ней очередной годовой контракт, сославшись на ее физическую форму. После 2005 года балерина стала выступать с сольными проектами.
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