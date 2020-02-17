В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии

"Анастасия Волочкова после того, как по суду была восстановлена в Большом театре, не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания. Что касается пенсий, то по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство — Пенсионный фонд. Для получения пенсии необходимо собрать и предоставить определенные документы", — говорится в сообщении пресс-службы.