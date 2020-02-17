Волочкова рассказала о трудностях в получении пенсии

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова рассказала РИА Новости, что для получения пенсии пытается доказать, что была прима-балериной Большого театра, а не танцовщицей кордебалета.
Ранее Волочкова в эфире радио "Комсомольская правда" сообщила, что она не может получить пенсию. По ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку. Для решения проблемы балерине пришлось обратиться за помощью к адвокату.
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"Пенсией сейчас занимается адвокат. Смысл не в том, чтобы идти в суд, а в том, чтобы доказать, что до 2003 года я была прима-балериной, танцевала сольные партии, а не в кордебалете", - пояснила Волочкова.
Анастасия Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. В 2003 году администрация Большого театра отказалась подписать с ней очередной годовой контракт, сославшись на ее физическую форму. После 2005 года балерина стала выступать с сольными проектами.
Артисты балета согласно действующему законодательству имеют право на досрочную страховую пенсию по старости. Исполнители сольных партий могут получить пенсию при стаже не менее 15 лет, остальные артисты балета - при стаже не менее 20 лет.
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