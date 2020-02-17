Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-17T13:58+0300
https://ria.ru/20200217/1564872560.html
Волочкова рассказала о трудностях в получении пенсии
https://cdn22.img.ria.ru/images/144239/49/1442394901_0:0:3016:1696_1036x0_80_0_0_68e8b53487001a2f6608746713ca9a76.jpg
РИА Новости

Волочкова рассказала о трудностях в получении пенсии

13:58 17.02.2020
8179
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Анастасия Волочкова. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова рассказала РИА Новости, что для получения пенсии пытается доказать, что была прима-балериной Большого театра, а не танцовщицей кордебалета.
Ранее Волочкова в эфире радио "Комсомольская правда" сообщила, что она не может получить пенсию. По ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку. Для решения проблемы балерине пришлось обратиться за помощью к адвокату.
Певица Лариса Долина.
16 февраля, 03:44
Ларисе Долиной не известно, куда девается ее пенсия
"Пенсией сейчас занимается адвокат. Смысл не в том, чтобы идти в суд, а в том, чтобы доказать, что до 2003 года я была прима-балериной, танцевала сольные партии, а не в кордебалете", - пояснила Волочкова.
Анастасия Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. В 2003 году администрация Большого театра отказалась подписать с ней очередной годовой контракт, сославшись на ее физическую форму. После 2005 года балерина стала выступать с сольными проектами.
Артисты балета согласно действующему законодательству имеют право на досрочную страховую пенсию по старости. Исполнители сольных партий могут получить пенсию при стаже не менее 15 лет, остальные артисты балета - при стаже не менее 20 лет.
Борис Моисеев
16 февраля, 09:08
Директор Бориса Моисеева назвал размер пенсии певца
6320006
Обсудить 6
КультураНовости культурыШоу-бизнесБольшой театрМариинский театрАнастасия ВолочковаОбщество
Рекомендуем
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Герб РФ на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
В КПРФ прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Полицейские в Нью-Йорке
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров назвал условия проведения нового "нормандского саммита"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ростовской области нашли в реке тела двух пропавших детей
Грузинский режиссер и актер Георгий Шенгелая
Умер режиссер Георгий Шенгелая
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Место опрокидывания микроавтобуса УАЗ на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит в Башкирии
В Башкирии перевернулся микроавтобус, перевозивший беременных
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о женщинах исказили
Борис Моисеев
Директор Бориса Моисеева назвал размер пенсии певца
Статуя Фемиды в суде
Суд взыскал с "Калашникова" 24 миллиона рублей в пользу Минобороны
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
Лента новостейМолния