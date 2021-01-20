https://ria.ru/20210120/vilka-1593780074.html

"Вилку Колчака" выставили на продажу за два миллиона рублей

"Вилку Колчака" выставили на продажу за два миллиона рублей

Житель Тюменской области выставил на продажу на Avito вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:18

2021-01-20T09:18

2021-01-20T11:13

александр колчак

тюменская область

казахстан

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593777973_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_3247d8f27b47a5fa22c7419a17ed8bb1.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Житель Тюменской области выставил на продажу на Avito вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку.Продавец утверждает, что столовый прибор нашли в Казахстане.Мужчина отметил, что готов торговаться. Александр Колчак (1874-1920) — русский военный и политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918-го по апрель 1920 года — временную должность "верховного правителя России". В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года его расстреляли по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

https://ria.ru/20201111/pamyatnik-1584046320.html

тюменская область

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр колчак, тюменская область, казахстан, общество