"Вилку Колчака" выставили на продажу за два миллиона рублей
09:18 20.01.2021 (обновлено: 11:13 20.01.2021)
© Фото : AvitoОбъявление о продаже вилки А. Колчака на Avito
© Фото : Avito
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Житель Тюменской области выставил на продажу на Avito вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку.
Продавец утверждает, что столовый прибор нашли в Казахстане.
© Фото : AvitoОбъявление о продаже вилки А. Колчака на Avito
© Фото : Avito
Объявление о продаже вилки А. Колчака на Avito
"Знающие люди подсказали, что она с большой вероятностью могла принадлежать Колчаку. К тому же на ней и гравировка есть с его инициалами", — рассказал он Ura.ru.
Мужчина отметил, что готов торговаться.
Александр Колчак (1874-1920) — русский военный и политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918-го по апрель 1920 года — временную должность "верховного правителя России". В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года его расстреляли по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.
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