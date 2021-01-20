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"Вилку Колчака" выставили на продажу за два миллиона рублей
"Вилку Колчака" выставили на продажу за два миллиона рублей
Житель Тюменской области выставил на продажу на Avito вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:18
2021-01-20T11:13
александр колчак
тюменская область
казахстан
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Житель Тюменской области выставил на продажу на Avito вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку.Продавец утверждает, что столовый прибор нашли в Казахстане.Мужчина отметил, что готов торговаться. Александр Колчак (1874-1920) — русский военный и политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918-го по апрель 1920 года — временную должность "верховного правителя России". В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года его расстреляли по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.
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александр колчак, тюменская область, казахстан, общество

"Вилку Колчака" выставили на продажу за два миллиона рублей

09:18 20.01.2021 (обновлено: 11:13 20.01.2021)
 
© Фото : AvitoОбъявление о продаже вилки А. Колчака на Avito
Объявление о продаже вилки А. Колчака на Avito - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : Avito
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МОСКВА, 20 янв РИА Новости. Житель Тюменской области выставил на продажу на Avito вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку.
Продавец утверждает, что столовый прибор нашли в Казахстане.
© Фото : AvitoОбъявление о продаже вилки А. Колчака на Avito
Объявление о продаже вилки А. Колчака на Avito - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : Avito
Объявление о продаже вилки А. Колчака на Avito

"Знающие люди подсказали, что она с большой вероятностью могла принадлежать Колчаку. К тому же на ней и гравировка есть с его инициалами", — рассказал он Ura.ru.

Мужчина отметил, что готов торговаться.
Александр Колчак (1874-1920) — русский военный и политический деятель, флотоводец, ученый-океанограф, полярный исследователь. Во время Гражданской войны был одним из лидеров Белого движения, занимал пост верховного главнокомандующего Русской армией, а также с ноября 1918-го по апрель 1920 года — временную должность "верховного правителя России". В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года его расстреляли по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.
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Александр КолчакТюменская областьКазахстанОбщество
 
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