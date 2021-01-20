https://ria.ru/20210120/ukraina-1593853675.html

В Киеве считают, что Россия и Украина могут примириться за один день

В Киеве считают, что Россия и Украина могут примириться за один день

Россия и Украина могут примириться за один день, ключ от решения конфликта в руках у президента РФ Владимира Путина, считает советник по информационной политике РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:36

2021-01-20T15:36

2021-01-20T15:36

россия

верховная рада украины

джо байден

владимир путин

москва

сша

в мире

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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Россия и Украина могут примириться за один день, ключ от решения конфликта в руках у президента РФ Владимира Путина, считает советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович."Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире - президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".В этой связи он возлагает надежду на санкции и давление Европы, а также на нового президента США Джо Байдена."Сейчас, я надеюсь, появится давление новой администрации Соединенных Штатов, что может стать шагом к позитивным сдвигам", - отметил Арестович.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210118/pushkov-1593438190.html

россия

москва

сша

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россия, верховная рада украины, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире