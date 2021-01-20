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В Киеве считают, что Россия и Украина могут примириться за один день
В Киеве считают, что Россия и Украина могут примириться за один день
Россия и Украина могут примириться за один день, ключ от решения конфликта в руках у президента РФ Владимира Путина, считает советник по информационной политике РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:36
2021-01-20T15:36
россия
верховная рада украины
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Россия и Украина могут примириться за один день, ключ от решения конфликта в руках у президента РФ Владимира Путина, считает советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович."Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире - президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".В этой связи он возлагает надежду на санкции и давление Европы, а также на нового президента США Джо Байдена."Сейчас, я надеюсь, появится давление новой администрации Соединенных Штатов, что может стать шагом к позитивным сдвигам", - отметил Арестович.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, верховная рада украины, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире

В Киеве считают, что Россия и Украина могут примириться за один день

15:36 20.01.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Россия и Украина могут примириться за один день, ключ от решения конфликта в руках у президента РФ Владимира Путина, считает советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.
"Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире - президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках", - сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
В этой связи он возлагает надежду на санкции и давление Европы, а также на нового президента США Джо Байдена.
"Сейчас, я надеюсь, появится давление новой администрации Соединенных Штатов, что может стать шагом к позитивным сдвигам", - отметил Арестович.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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РоссияВерховная Рада УкраиныДжо БайденВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
 
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