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https://ria.ru/20210120/ukraina-1593790854.html
Совфед предложил обсудить в ПАСЕ нарушение прав русскоязычных на Украине
Совфед предложил обсудить в ПАСЕ нарушение прав русскоязычных на Украине
Совет Федерации призывает международное сообщество обратить внимание на нарушение прав русскоязычных граждан Украины и предлагает обсудить эту тему на площадках РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:46
2021-01-20T14:51
совет федерации рф
бюро по демократическим институтам и правам человека
владимир зеленский
европа
парламентская ассамблея совета европы
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Совет Федерации призывает международное сообщество обратить внимание на нарушение прав русскоязычных граждан Украины и предлагает обсудить эту тему на площадках Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), говорится в заявлении палаты, принятом в среду."Совет Федерации выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что на Украине продолжаются ущемления прав русских и русскоязычных граждан Украины", — говорится в документе. Сенаторы отмечают, что 16 января 2021 года вступила в силу норма одиозного закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.Совфед обращает внимание верховного комиссара ООН по правам человека, верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, комиссара Совета Европы по правам человека, спецпредставителя Европейского союза по правам человека (ЕСПЧ), Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), парламентов государств — членов ОБСЕ "на непрекращающиеся ущемления прав русских и русскоязычных граждан Украины, а также считает необходимым провести обсуждение данной проблемы в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы", подчеркивается в заявлении.Парламентарии отмечают, что указанный закон был разработан еще при предыдущем руководстве Украины. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский обещал своим избирателям тщательно проанализировать этот законодательный акт на предмет соблюдения в нем конституционных прав и свобод граждан, их интересов. "Однако на деле украинские власти фактически оказались неспособными противостоять националистическим силам, атмосфере шовинизма и межнациональной вражды, которая складывается в стране при активном содействии органов власти всех уровней", — считают российские законодатели.Одним из последствий государственного переворота на Украине в 2014 году стала ее критическая зависимость от внешних сил — США и стран Европейского союза, говорится в документе. "Тем самым политическая ответственность за продолжающиеся нарушения Украиной ее международно-правовых обязательств в части соблюдения прав национальных меньшинств должна также возлагаться на государства, называющие себя союзниками Украины", — уверены в Совфеде.Парламентарии отмечают, что в заявлении Совфеда, принятом в июле 2020 года в связи с дискриминацией русскоязычных граждан Украины, подчеркивалось, что "политика насильственной украинизации стала одной из ключевых причин возникновения внутриукраинского конфликта в Донбассе, жертвами которого уже стали тысячи людей". "Приходится констатировать, что ситуация в Донбассе еще больше обострилась. Поэтому прямую ответственность за новые жертвы в зоне конфликта несет нынешнее руководство Украины", — считают сенаторы.Российские парламентарии обращаются с призывом к западным союзникам Украины и международным правозащитным организациям задействовать все доступные им инструменты влияния на власти Украины для незамедлительного устранения массовых ущемлений прав русских и русскоязычных граждан в стране, объявившей о своей приверженности европейским ценностям."При этом необходимо отметить, что в самих США и странах ЕС националистические силы подвергаются решительному осуждению. Однако в соседних с Россией государствах Западом активно поощряются любые формы национализма, включая радикальные, если они носят ярко выраженный антироссийский характер", — подчеркивается в заявлении.Совет Федерации считает, что закон Украины "не только нарушает международно-правовые обязательства Украины, как и права миллионов ее граждан, но и противоречит непосредственно Конституции Украины".
https://ria.ru/20210114/ukraina-1593052458.html
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совет федерации рф, бюро по демократическим институтам и правам человека, владимир зеленский, европа, парламентская ассамблея совета европы, сша, украина, в мире

Совфед предложил обсудить в ПАСЕ нарушение прав русскоязычных на Украине

10:46 20.01.2021 (обновлено: 14:51 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Совет Федерации призывает международное сообщество обратить внимание на нарушение прав русскоязычных граждан Украины и предлагает обсудить эту тему на площадках Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), говорится в заявлении палаты, принятом в среду.
"Совет Федерации выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что на Украине продолжаются ущемления прав русских и русскоязычных граждан Украины", — говорится в документе. Сенаторы отмечают, что 16 января 2021 года вступила в силу норма одиозного закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.
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Совфед обращает внимание верховного комиссара ООН по правам человека, верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, комиссара Совета Европы по правам человека, спецпредставителя Европейского союза по правам человека (ЕСПЧ), Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), парламентов государств — членов ОБСЕ "на непрекращающиеся ущемления прав русских и русскоязычных граждан Украины, а также считает необходимым провести обсуждение данной проблемы в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы", подчеркивается в заявлении.
Парламентарии отмечают, что указанный закон был разработан еще при предыдущем руководстве Украины. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский обещал своим избирателям тщательно проанализировать этот законодательный акт на предмет соблюдения в нем конституционных прав и свобод граждан, их интересов. "Однако на деле украинские власти фактически оказались неспособными противостоять националистическим силам, атмосфере шовинизма и межнациональной вражды, которая складывается в стране при активном содействии органов власти всех уровней", — считают российские законодатели.
Одним из последствий государственного переворота на Украине в 2014 году стала ее критическая зависимость от внешних сил — США и стран Европейского союза, говорится в документе. "Тем самым политическая ответственность за продолжающиеся нарушения Украиной ее международно-правовых обязательств в части соблюдения прав национальных меньшинств должна также возлагаться на государства, называющие себя союзниками Украины", — уверены в Совфеде.
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Парламентарии отмечают, что в заявлении Совфеда, принятом в июле 2020 года в связи с дискриминацией русскоязычных граждан Украины, подчеркивалось, что "политика насильственной украинизации стала одной из ключевых причин возникновения внутриукраинского конфликта в Донбассе, жертвами которого уже стали тысячи людей". "Приходится констатировать, что ситуация в Донбассе еще больше обострилась. Поэтому прямую ответственность за новые жертвы в зоне конфликта несет нынешнее руководство Украины", — считают сенаторы.
Российские парламентарии обращаются с призывом к западным союзникам Украины и международным правозащитным организациям задействовать все доступные им инструменты влияния на власти Украины для незамедлительного устранения массовых ущемлений прав русских и русскоязычных граждан в стране, объявившей о своей приверженности европейским ценностям.
"При этом необходимо отметить, что в самих США и странах ЕС националистические силы подвергаются решительному осуждению. Однако в соседних с Россией государствах Западом активно поощряются любые формы национализма, включая радикальные, если они носят ярко выраженный антироссийский характер", — подчеркивается в заявлении.
Совет Федерации считает, что закон Украины "не только нарушает международно-правовые обязательства Украины, как и права миллионов ее граждан, но и противоречит непосредственно Конституции Украины".
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