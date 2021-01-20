Трамп пожелал успеха новой администрации США

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед вылетом во Флориду пожелал новой администрации успеха и выразил уверенность, что этот успех будет достигнут.В речи на несколько минут перед этим он перечислил то, что считает достижениями своей администрации. Начал Трамп с того, что она "перестроила вооруженные силы" и создала новый род войск - космические войска. "Уже само по себе это было бы главным достижением обычной администрации. Мы не были обычной администрацией", - сказал он.По его словам, при нем "позаботились о ветеранах", среди которых администрация потом получила "высокий уровень поддержки". К следующим достижениям он отнес снижение налогов. "Крупнейшее снижение налогов и реформа в истории. Надеюсь, они не поднимут ваши налоги. Но если повысят, то я вас предупреждал", - сказал он, многозначительно подняв указательный палец.Кроме того, по его словам, если бы не пандемия коронавируса, то показатели по безработице были бы небывало хорошими."Рынок акций сейчас существенно выше, чем он был до пандемии. Так что можно сказать, что мы добились этого дважды", - продолжил Трамп.Создание вакцины от коронавируса за девять месяцев он назвал "медицинским чудом". "У нас две уже вышли, еще одна почти вышла. И это действительно большое достижение", - отметил президент.Он заверил своих сторонников, что для победы на выборах было сделано все возможное. "Месяц, который мы проведем во Флориде, мы не собираемся смотреть друг на друга и говорить: "Знаешь, если бы мы получше поработали". Нельзя было поработать лучше. У нас было много препятствий, и мы преодолели препятствия. И мы получили 75 миллионов голосов, установив исторический рекорд для действующего президента", - сказал Трамп.Еще одной своей удачей Трамп назвал назначение почти 300 федеральных судей и трех судей Верховного суда."Так что мы сделали много, и еще есть много, что надо сделать", - добавил он.Трамп затронул тему жертв коронавируса, призвав всех быть осторожными."Для меня было величайшей честью и привилегией быть вашим президентом", - продолжил Трамп.После этих слов собравшиеся начали скандировать сначала "США!", а затем: "Спасибо, Трамп!"."Я всегда буду биться за вас. Я буду следить, я буду слушать. И я скажу, что будущее этой страны никогда не было лучше", - добавил президент.
https://ria.ru/20210120/tramp-1593875027.html
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена
Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент СШАДональд Трамп перед вылетом во Флориду пожелал новой администрации успеха и выразил уверенность, что этот успех будет достигнут.
"Я желаю новой администрации большой удачи и большого успеха. Думаю, у них будет большой успех. У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", - сказал он, выступая перед собравшимися проводить его родственниками и сторонниками на авиабазе "Эндрюс" перед тем, как покинуть Вашингтон и отправиться во Флориду.
В речи на несколько минут перед этим он перечислил то, что считает достижениями своей администрации. Начал Трамп с того, что она "перестроила вооруженные силы" и создала новый род войск - космические войска. "Уже само по себе это было бы главным достижением обычной администрации. Мы не были обычной администрацией", - сказал он.
По его словам, при нем "позаботились о ветеранах", среди которых администрация потом получила "высокий уровень поддержки". К следующим достижениям он отнес снижение налогов. "Крупнейшее снижение налогов и реформа в истории. Надеюсь, они не поднимут ваши налоги. Но если повысят, то я вас предупреждал", - сказал он, многозначительно подняв указательный палец.
Кроме того, по его словам, если бы не пандемия коронавируса, то показатели по безработице были бы небывало хорошими.
"Рынок акций сейчас существенно выше, чем он был до пандемии. Так что можно сказать, что мы добились этого дважды", - продолжил Трамп.
Создание вакцины от коронавируса за девять месяцев он назвал "медицинским чудом". "У нас две уже вышли, еще одна почти вышла. И это действительно большое достижение", - отметил президент.
Он заверил своих сторонников, что для победы на выборах было сделано все возможное. "Месяц, который мы проведем во Флориде, мы не собираемся смотреть друг на друга и говорить: "Знаешь, если бы мы получше поработали". Нельзя было поработать лучше. У нас было много препятствий, и мы преодолели препятствия. И мы получили 75 миллионов голосов, установив исторический рекорд для действующего президента", - сказал Трамп.
Еще одной своей удачей Трамп назвал назначение почти 300 федеральных судей и трех судей Верховного суда.
"Так что мы сделали много, и еще есть много, что надо сделать", - добавил он.
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