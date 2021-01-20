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https://ria.ru/20210120/tramp-1593876177.html
Трамп пожелал успеха новой администрации США
Трамп пожелал успеха новой администрации США
Президент США Дональд Трамп перед вылетом во Флориду пожелал новой администрации успеха и выразил уверенность, что этот успех будет достигнут. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:29
2021-01-20T18:00
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед вылетом во Флориду пожелал новой администрации успеха и выразил уверенность, что этот успех будет достигнут.В речи на несколько минут перед этим он перечислил то, что считает достижениями своей администрации. Начал Трамп с того, что она "перестроила вооруженные силы" и создала новый род войск - космические войска. "Уже само по себе это было бы главным достижением обычной администрации. Мы не были обычной администрацией", - сказал он.По его словам, при нем "позаботились о ветеранах", среди которых администрация потом получила "высокий уровень поддержки". К следующим достижениям он отнес снижение налогов. "Крупнейшее снижение налогов и реформа в истории. Надеюсь, они не поднимут ваши налоги. Но если повысят, то я вас предупреждал", - сказал он, многозначительно подняв указательный палец.Кроме того, по его словам, если бы не пандемия коронавируса, то показатели по безработице были бы небывало хорошими."Рынок акций сейчас существенно выше, чем он был до пандемии. Так что можно сказать, что мы добились этого дважды", - продолжил Трамп.Создание вакцины от коронавируса за девять месяцев он назвал "медицинским чудом". "У нас две уже вышли, еще одна почти вышла. И это действительно большое достижение", - отметил президент.Он заверил своих сторонников, что для победы на выборах было сделано все возможное. "Месяц, который мы проведем во Флориде, мы не собираемся смотреть друг на друга и говорить: "Знаешь, если бы мы получше поработали". Нельзя было поработать лучше. У нас было много препятствий, и мы преодолели препятствия. И мы получили 75 миллионов голосов, установив исторический рекорд для действующего президента", - сказал Трамп.Еще одной своей удачей Трамп назвал назначение почти 300 федеральных судей и трех судей Верховного суда."Так что мы сделали много, и еще есть много, что надо сделать", - добавил он.Трамп затронул тему жертв коронавируса, призвав всех быть осторожными."Для меня было величайшей честью и привилегией быть вашим президентом", - продолжил Трамп.После этих слов собравшиеся начали скандировать сначала "США!", а затем: "Спасибо, Трамп!"."Я всегда буду биться за вас. Я буду следить, я буду слушать. И я скажу, что будущее этой страны никогда не было лучше", - добавил президент.
https://ria.ru/20210120/tramp-1593875027.html
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена
Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена
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дональд трамп, флорида, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп пожелал успеха новой администрации США

17:29 20.01.2021 (обновлено: 18:00 20.01.2021)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп покидает Белый дом
Президент США Дональд Трамп покидает Белый дом - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед вылетом во Флориду пожелал новой администрации успеха и выразил уверенность, что этот успех будет достигнут.
"Я желаю новой администрации большой удачи и большого успеха. Думаю, у них будет большой успех. У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", - сказал он, выступая перед собравшимися проводить его родственниками и сторонниками на авиабазе "Эндрюс" перед тем, как покинуть Вашингтон и отправиться во Флориду.
В речи на несколько минут перед этим он перечислил то, что считает достижениями своей администрации. Начал Трамп с того, что она "перестроила вооруженные силы" и создала новый род войск - космические войска. "Уже само по себе это было бы главным достижением обычной администрации. Мы не были обычной администрацией", - сказал он.
По его словам, при нем "позаботились о ветеранах", среди которых администрация потом получила "высокий уровень поддержки". К следующим достижениям он отнес снижение налогов. "Крупнейшее снижение налогов и реформа в истории. Надеюсь, они не поднимут ваши налоги. Но если повысят, то я вас предупреждал", - сказал он, многозначительно подняв указательный палец.
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 17:27Выборы президента США — 2020
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Кроме того, по его словам, если бы не пандемия коронавируса, то показатели по безработице были бы небывало хорошими.
"Рынок акций сейчас существенно выше, чем он был до пандемии. Так что можно сказать, что мы добились этого дважды", - продолжил Трамп.
Создание вакцины от коронавируса за девять месяцев он назвал "медицинским чудом". "У нас две уже вышли, еще одна почти вышла. И это действительно большое достижение", - отметил президент.
Он заверил своих сторонников, что для победы на выборах было сделано все возможное. "Месяц, который мы проведем во Флориде, мы не собираемся смотреть друг на друга и говорить: "Знаешь, если бы мы получше поработали". Нельзя было поработать лучше. У нас было много препятствий, и мы преодолели препятствия. И мы получили 75 миллионов голосов, установив исторический рекорд для действующего президента", - сказал Трамп.
Еще одной своей удачей Трамп назвал назначение почти 300 федеральных судей и трех судей Верховного суда.
"Так что мы сделали много, и еще есть много, что надо сделать", - добавил он.
"Мы вернемся в том или ином виде". Трамп покинул Белый дом
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Трампы уехали из Белого дома ранним утром, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
1 из 10

Трампы уехали из Белого дома ранним утром, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© AFP 2020 / Mandel Ngan

Тем самым Дональд и Меланья нарушили традицию, когда уходящий глава государства и первая леди встречают новую президентскую чету.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
2 из 10

Тем самым Дональд и Меланья нарушили традицию, когда уходящий глава государства и первая леди встречают новую президентскую чету.

© AFP 2020 / Mandel Ngan
© AFP 2020 / Mandel Ngan

Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Пара отправилась на авиабазу Эндрюс, а оттуда поедет во Флориду.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
3 из 10

Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Пара отправилась на авиабазу Эндрюс, а оттуда поедет во Флориду.

© AFP 2020 / Mandel Ngan
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента и первой леди на базе Эндрюс.

Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента Дональда Трампа и Первой леди Меланьи Трамп на базе Эндрюс, штат Мэриленд
4 из 10

Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента и первой леди на базе Эндрюс.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© AFP 2020 / Alex Edelman

Иванка Трамп, Джаред Кушнер и их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи главы государства ждут прибытия президента с супругой на базе Эндрюс.

Иванка Трамп, Джаред Кушнер, их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи Трампа на базе Эндрюс, штат Мэриленд
5 из 10

Иванка Трамп, Джаред Кушнер и их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи главы государства ждут прибытия президента с супругой на базе Эндрюс.

© AFP 2020 / Alex Edelman
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Перед тем, как направиться во Флориду, где Трампы будут жить по окончании президентского срока, Меланья заявила о том, быть первой леди США было для нее величайшей честью.

Первая леди США Меланья Трамп и президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
6 из 10

Перед тем, как направиться во Флориду, где Трампы будут жить по окончании президентского срока, Меланья заявила о том, быть первой леди США было для нее величайшей честью.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© REUTERS / Carlos Barria

А Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
7 из 10

А Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Alex Edelman

Дочь Трампа Иванка на базе Эндрюс в штате Мэриленд.

Иванка Трамп на базе Эндрюс, штат Мэриленд
8 из 10

Дочь Трампа Иванка на базе Эндрюс в штате Мэриленд.

© AFP 2020 / Alex Edelman
© AP Photo / Alex Brandon

Дональд Трамп пожелал новой администрации успеха. "У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп покидает Белый дом
9 из 10

Дональд Трамп пожелал новой администрации успеха. "У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — отметил он.

© AP Photo / Alex Brandon
© REUTERS / Mike Segar

Вертолет с президентом США и его супругой Меланьей, покидающими Вашингтон.

Вертолет с президентом США Дональд Трамп и его супругой Меланьей
10 из 10

Вертолет с президентом США и его супругой Меланьей, покидающими Вашингтон.

© REUTERS / Mike Segar
1 из 10

Трампы уехали из Белого дома ранним утром, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
2 из 10

Тем самым Дональд и Меланья нарушили традицию, когда уходящий глава государства и первая леди встречают новую президентскую чету.

© AFP 2020 / Mandel Ngan
3 из 10

Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Пара отправилась на авиабазу Эндрюс, а оттуда поедет во Флориду.

© AFP 2020 / Mandel Ngan
4 из 10

Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента и первой леди на базе Эндрюс.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
5 из 10

Иванка Трамп, Джаред Кушнер и их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи главы государства ждут прибытия президента с супругой на базе Эндрюс.

© AFP 2020 / Alex Edelman
6 из 10

Перед тем, как направиться во Флориду, где Трампы будут жить по окончании президентского срока, Меланья заявила о том, быть первой леди США было для нее величайшей честью.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
7 из 10

А Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он.

© REUTERS / Carlos Barria
8 из 10

Дочь Трампа Иванка на базе Эндрюс в штате Мэриленд.

© AFP 2020 / Alex Edelman
9 из 10

Дональд Трамп пожелал новой администрации успеха. "У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — отметил он.

© AP Photo / Alex Brandon
10 из 10

Вертолет с президентом США и его супругой Меланьей, покидающими Вашингтон.

© REUTERS / Mike Segar
Трамп затронул тему жертв коронавируса, призвав всех быть осторожными.
"Для меня было величайшей честью и привилегией быть вашим президентом", - продолжил Трамп.
После этих слов собравшиеся начали скандировать сначала "США!", а затем: "Спасибо, Трамп!".
"Я всегда буду биться за вас. Я буду следить, я буду слушать. И я скажу, что будущее этой страны никогда не было лучше", - добавил президент.
Меланья Трамп на базе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 17:01Выборы президента США — 2020
Меланья Трамп заявила, что для нее стало честью быть первой леди
 
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