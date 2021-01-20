https://ria.ru/20210120/tramp-1593876177.html

Трамп пожелал успеха новой администрации США

Трамп пожелал успеха новой администрации США

Президент США Дональд Трамп перед вылетом во Флориду пожелал новой администрации успеха и выразил уверенность, что этот успех будет достигнут. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:29

2021-01-20T17:29

2021-01-20T18:00

выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед вылетом во Флориду пожелал новой администрации успеха и выразил уверенность, что этот успех будет достигнут.В речи на несколько минут перед этим он перечислил то, что считает достижениями своей администрации. Начал Трамп с того, что она "перестроила вооруженные силы" и создала новый род войск - космические войска. "Уже само по себе это было бы главным достижением обычной администрации. Мы не были обычной администрацией", - сказал он.По его словам, при нем "позаботились о ветеранах", среди которых администрация потом получила "высокий уровень поддержки". К следующим достижениям он отнес снижение налогов. "Крупнейшее снижение налогов и реформа в истории. Надеюсь, они не поднимут ваши налоги. Но если повысят, то я вас предупреждал", - сказал он, многозначительно подняв указательный палец.Кроме того, по его словам, если бы не пандемия коронавируса, то показатели по безработице были бы небывало хорошими."Рынок акций сейчас существенно выше, чем он был до пандемии. Так что можно сказать, что мы добились этого дважды", - продолжил Трамп.Создание вакцины от коронавируса за девять месяцев он назвал "медицинским чудом". "У нас две уже вышли, еще одна почти вышла. И это действительно большое достижение", - отметил президент.Он заверил своих сторонников, что для победы на выборах было сделано все возможное. "Месяц, который мы проведем во Флориде, мы не собираемся смотреть друг на друга и говорить: "Знаешь, если бы мы получше поработали". Нельзя было поработать лучше. У нас было много препятствий, и мы преодолели препятствия. И мы получили 75 миллионов голосов, установив исторический рекорд для действующего президента", - сказал Трамп.Еще одной своей удачей Трамп назвал назначение почти 300 федеральных судей и трех судей Верховного суда."Так что мы сделали много, и еще есть много, что надо сделать", - добавил он.Трамп затронул тему жертв коронавируса, призвав всех быть осторожными."Для меня было величайшей честью и привилегией быть вашим президентом", - продолжил Трамп.После этих слов собравшиеся начали скандировать сначала "США!", а затем: "Спасибо, Трамп!"."Я всегда буду биться за вас. Я буду следить, я буду слушать. И я скажу, что будущее этой страны никогда не было лучше", - добавил президент.

https://ria.ru/20210120/tramp-1593875027.html

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Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена 2021-01-20T17:29 true PT0M11S

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дональд трамп, флорида, вашингтон (город), сша, в мире