Меланья Трамп заявила, что для нее стало честью быть первой леди

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Супруга уходящего президента США Дональда Трампа Меланья Трамп заявила о том, что для нее стало честью быть первой леди "прекрасной страны" США.Она пообещала собравшимся проводить бывшего президента родственникам и ближайшим коллегам молиться и помнить обо всех. "Да благословит Бог эту прекрасную страну", - сказала Меланья Трамп.Трампы уехали из Белого дома ранним утром за четыре часа до инаугурации, нарушив традицию, когда уходящий президент и первая леди встречают новую президентскую чету.Президент, представляя супругу, сказал, что на посту первой леди она была образцом женской "грации, красоты и достоинства, очень популярная среди людей".Для последнего появления на публике Меланья, бывшая модель, выбрала черный элегантный костюм-двойку с юбкой-карандашом и золотыми пуговицами, длинные перчатки, волосы были аккуратно убраны назад во французский узел.
https://ria.ru/20210120/tramp-1593867732.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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60
Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена
Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Супруга уходящего президента США Дональда ТрампаМеланья Трамп заявила о том, что для нее стало честью быть первой леди "прекрасной страны" США.
"Это было моей величайшей честью быть вашей первой леди", - сказала Меланья со сцены на базе "Сен Эндрюс" в Мэриленде перед тем, как направиться во Флориду, где Трампы будут жить по окончании президентского срока.
Она пообещала собравшимся проводить бывшего президента родственникам и ближайшим коллегам молиться и помнить обо всех. "Да благословит Бог эту прекрасную страну", - сказала Меланья Трамп.
Трампы уехали из Белого дома ранним утром за четыре часа до инаугурации, нарушив традицию, когда уходящий президент и первая леди встречают новую президентскую чету.
Президент, представляя супругу, сказал, что на посту первой леди она была образцом женской "грации, красоты и достоинства, очень популярная среди людей".
Для последнего появления на публике Меланья, бывшая модель, выбрала черный элегантный костюм-двойку с юбкой-карандашом и золотыми пуговицами, длинные перчатки, волосы были аккуратно убраны назад во французский узел.
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