https://ria.ru/20210120/tramp-1593869819.html

Меланья Трамп заявила, что для нее стало честью быть первой леди

Меланья Трамп заявила, что для нее стало честью быть первой леди

Супруга уходящего президента США Дональда Трампа Меланья Трамп заявила о том, что для нее стало честью быть первой леди "прекрасной страны" США. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:01

2021-01-20T17:01

2021-01-20T17:59

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Супруга уходящего президента США Дональда Трампа Меланья Трамп заявила о том, что для нее стало честью быть первой леди "прекрасной страны" США.Она пообещала собравшимся проводить бывшего президента родственникам и ближайшим коллегам молиться и помнить обо всех. "Да благословит Бог эту прекрасную страну", - сказала Меланья Трамп.Трампы уехали из Белого дома ранним утром за четыре часа до инаугурации, нарушив традицию, когда уходящий президент и первая леди встречают новую президентскую чету.Президент, представляя супругу, сказал, что на посту первой леди она была образцом женской "грации, красоты и достоинства, очень популярная среди людей".Для последнего появления на публике Меланья, бывшая модель, выбрала черный элегантный костюм-двойку с юбкой-карандашом и золотыми пуговицами, длинные перчатки, волосы были аккуратно убраны назад во французский узел.

https://ria.ru/20210120/tramp-1593867732.html

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Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена Трамп направился к вертолету, покидая Белый дом перед инаугурацией Байдена 2021-01-20T17:01 true PT0M11S

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меланья трамп, дональд трамп, сша, в мире