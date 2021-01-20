https://ria.ru/20210120/tramp-1593867732.html

Трамп пообещал "вернуться в том или ином виде"

Трамп пообещал "вернуться в том или ином виде"

Президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам "вернуться в том или ином виде". РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:48

2021-01-20T16:48

2021-01-20T17:59

выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам "вернуться в том или ином виде".Он выразил отдельную благодарность вице-президенту Майку Пенсу и конгрессу, сказав, что они вместе хорошо поработали.После этого он спустился к семье, обнял дочь Тиффани, уже уходя к самолету, вернулся, чтобы пожать руку экс-главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу, и вместе с Меланьей отправился в президентский самолет мимо почетного караула.

https://ria.ru/20210120/tramp-1593776427.html

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дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире