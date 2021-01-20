https://ria.ru/20210120/tramp-1593776427.html

Дональд Трамп: президент, который играл не по правилам

Дональд Трамп: президент, который играл не по правилам

Президент США Дональд Трамп в среду уйдет в отставку, вынужденно уступив свое место победителю президентских выборов Джо Байдену. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:28

2021-01-20T08:28

2021-01-20T08:28

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в среду уйдет в отставку, вынужденно уступив свое место победителю президентских выборов Джо Байдену.Трамп останется в истории как президент, который играл не по правилам, разрушал привычные системы и оставил страну более разделенной, чем когда-либо за последние полтора века. Президент, враждовавший с истеблишментом и "глубинным государством", уходит, проиграв Байдену миллионы голосов избирателей и - лишь с несущественным отрывом - выборщиков в штатах, где победитель получает все.Кандидат, на которого изначально никто не ставил, Трамп в 2016 году осуществил своего рода враждебное поглощение Республиканской партии и одержал шокирующую победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон, чья победа казалась неизбежной. Человек немногих, но твердых убеждений, Трамп опирался непосредственно на своих избирателей, не обращая внимания на лоббистов, технократов, системных политиков и крупный капитал. Он обещал построить стену на границе (начал, но не закончил), резко ускорить экономику (до 2020 года получалось, но вмешался коронавирус), дать бой Китаю по торговле и Ирану по ядерному вопросу (бой дал, но результат неясен). Он считал допустимыми истерики в политике и результатов добивался: напугал КНДР твитами о "красной кнопке", выкрутил руки союзникам по НАТО и заставил раскошелиться и даже у Китая выторговал первую фазу торговой сделки.Критики говорят, что США утрачивают позиции в мире: по итогам правления Трампа союзники в замешательстве, противники по-прежнему не дремлют. Китай перебороть в торговле не получилось. Из ядерной сделки с Ираном вышли, получили новую гонку к обогащению урана. Россию пытались задавить санкциями, ничего существенного на важных для Америки направлениях не добились.Сторонники Трампа указывают на мощные прорывы во внешней политике, такие как договоренности о взаимном признании между Израилем и рядом арабских стран. Но чаще эти прорывы - такие как личные переговоры с Ким Чен Ыном, в ходе которых Трамп ступил на территорию КНДР, - остались лишь декларациями.Стена, ради которой Трамп воевал с конгрессом и устроил два бюджетных кризиса-"шатдауна", возведена лишь частично ценой имиджа преследователя иммигрантов. Дерегулирование и снижение налогов запустило быстрый рост, сменившийся грандиозной рецессией по вине коронавируса, и вот уже Трамп дает добро на немыслимый социализм - раздачу триллионов долларов для прямого стимулирования экономики.Трампа пытались обыграть в аппаратной борьбе, через суды и спецслужбы. Шпионили за членами его предвыборного штаба, с самого начала президентства заперли в клетку "российского расследования", посадили его соратников за финансовые прегрешения и забывчивость в беседах с ФБР. Трамп называл это "охотой на ведьм" и помиловал ключевых соратников - Пола Манафорта, Майкла Флинна, Роджера Стоуна. Оппоненты применяли "ядерные" средства: объявляли Трампа расистом за то, что во время BLM-протестов он упирал на тему закона и порядка, а не на расовую справедливость. Женоненавистником он прослыл еще до избрания за утверждения, что женщин можно безнаказанно хватать руками, если ты "звезда". Но даже миллионный марш женщин в первый день его президентства никак Трампу не повредил. Джон Болтон, Джеймс Мэттис, Рекс Тиллерсон пришли в команду Трампа с большими надеждами, а ушли с убеждением, что он опасный человек, которому нельзя доверять дальнейшее управление государством. Слухи об эскападах Трампа, его полной некомпетентности, аморальности, даже об умственной неполноценности наполнили не один десяток книг-бестселлеров. Образ Трампа, который истерит в Белом доме, рвет бумаги, пишет только печатными буквами и притом фломастером и не может прочитать больше одной странички за раз, пошли не от демократов, а от его собственных бывших советников, которые, пребывая в состоянии перманентного шока, оперативно "сливали" в прессу последние возмутительные новости о своем шефе.Были и попытки убрать Трампа практически любой ценой. Разговоры о его отстранении за неспособность исполнять обязанности шли все четыре года, а в январе 2021 года дошли до официальной просьбы конгресса об отстранении Трампа к вице-президенту Майку Пенсу. Трамп - единственный в истории президент, получивший два импичмента. Первый импичмент Трампу (за попытки добиться от Украины расследования против политического оппонента Байдена) ожидаемо провалился в сенате, через год последовал беспрецедентный второй импичмент - за предполагаемое подстрекательство к мятежу сторонников, которые взяли штурмом Капитолий в момент утверждения результатов выборов. Попытки убрать всенародно избранного президента голосами никем не избранных министров или объявить ему импичмент в сенате задним числом, уже после ухода, - это не только беспрецедентные и сомнительные с точки зрения конституционного права новшества, но и признаки отчаяния в битве с уже вообще-то поверженным на выборах Трампом.Пожалуй, еще серьезнее двух импичментов стало тотальное отлучение Трампа от соцсетей после беспорядков 6 января. Трамп никогда не стал бы президентом без Twitter, где он напрямую обращался к избирателям и напрямую черпал у них политический капитал. Его разом лишили голоса и всего его образа жизни в политике. Заслуженно или нет - решать, казалось бы избирателям? Ведь именно избиратели, а не конгресс, отправили в результате Трампа в отставку, проголосовав за Байдена. Но противники Трампа не могут себе позволить пустить дело на самотек, и именно поэтому сразу после инаугурации Байдена сенат займется импичментом бывшему президенту. По мысли противников Трампа, избиратели, выбрав его однажды, показали себя ненадежными, и нужно им запретить голосовать за Трампа в будущем. В этом основной посыл импичмента задним числом. Этот страх элит перед толпой идет в американской истории красной нитью от отцов-основателей - именно отсюда архаичная система выборщиков, которая по иронии судьбы оба раза помогала на выборах Трампу.Но Трампа рано хоронить. Он уже бесчисленное число раз выпутывался из, казалось бы, неразрешимых проблем - банкротств, скандалов, компромата, расследований. Его избиратели по-прежнему с ними, невзирая ни на что. Если само государство, с которым он воевал, не запретит ему баллотироваться вновь, Трамп будет самым сильным кандидатом республиканцев в 2024 году. Маятник качнулся влево к Байдену, но с такой же неизбежностью он рано или поздно качнется назад, вправо. Эти колебания все больше, раскачка все сильнее, а Трамп - кандидат крайностей. Кроме того, его противники до сих пор не выучили главный урок: не следует недооценивать Трампа. Это значит, что у него еще есть шансы вернуться.

https://ria.ru/20210120/pomilovanie-1593774891.html

https://ria.ru/20210119/tramp-1593757812.html

https://ria.ru/20210119/prezident-1593555154.html

https://ria.ru/20210115/buduschee-1593168077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Выступление Трампа по выборам в США Выступление Трампа по выборам в США 2021-01-20T08:28 true PT17M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, капитолий, рекс тиллерсон, дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, сша, в мире