https://ria.ru/20210120/thor-1593694494.html

Стало известно, кто сыграет Небулу в четвертом "Торе"

Стало известно, кто сыграет Небулу в четвертом "Торе"

Карен Гиллан вернется к роли Небулы в фильме "Тор: Любовь и гром". Об этом сама актриса сообщила в своем твиттере. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T03:40

2021-01-20T03:40

2021-01-20T03:40

мэттью дэймон

культура

крис хемсворт

тайка вайтити

музыка

новости культуры

натали портман

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Карен Гиллан вернется к роли Небулы в фильме "Тор: Любовь и гром". Об этом сама актриса сообщила в своем твиттере.Она рассказала, что снова сыграет сестру Гаморы и приемную дочь Таноса в ответ на вопрос фаната в инстаграме, который интересовался надет ли на ней парик."Это не парик — это мои волосы. Недавно я постриглась, поскольку готовлюсь к роли Небулы. Нужно, что мне не приходилось прятать слишком много волос под накладную лысину", — пояснила Гиллан в коротком видео. Карен впервые сыграла Небулу в ленте "Стражи галактики" Джеймса Ганна, затем она появилась в этой роли в их продолжении и в фильмах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал". Помимо Карен Гиллан в картине "Тор: Любовь и гром" Тайки Вайтити принимают участие Крис Хемсворт, Натали Портман и, как выяснилось накануне, Мэтт Дэймон.Премьера в России четвертой части фильма о Торе запланирована на 5 мая 2022 года.

https://ria.ru/20210115/kino-1592909159.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мэттью дэймон, крис хемсворт, тайка вайтити, музыка, новости культуры, натали портман