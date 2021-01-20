https://ria.ru/20210120/thor-1593694494.html
Стало известно, кто сыграет Небулу в четвертом "Торе"
Стало известно, кто сыграет Небулу в четвертом "Торе"
Карен Гиллан вернется к роли Небулы в фильме "Тор: Любовь и гром". Об этом сама актриса сообщила в своем твиттере. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T03:40
2021-01-20T03:40
2021-01-20T03:40
мэттью дэймон
культура
крис хемсворт
тайка вайтити
музыка
новости культуры
натали портман
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Карен Гиллан вернется к роли Небулы в фильме "Тор: Любовь и гром". Об этом сама актриса сообщила в своем твиттере.Она рассказала, что снова сыграет сестру Гаморы и приемную дочь Таноса в ответ на вопрос фаната в инстаграме, который интересовался надет ли на ней парик."Это не парик — это мои волосы. Недавно я постриглась, поскольку готовлюсь к роли Небулы. Нужно, что мне не приходилось прятать слишком много волос под накладную лысину", — пояснила Гиллан в коротком видео. Карен впервые сыграла Небулу в ленте "Стражи галактики" Джеймса Ганна, затем она появилась в этой роли в их продолжении и в фильмах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал". Помимо Карен Гиллан в картине "Тор: Любовь и гром" Тайки Вайтити принимают участие Крис Хемсворт, Натали Портман и, как выяснилось накануне, Мэтт Дэймон.Премьера в России четвертой части фильма о Торе запланирована на 5 мая 2022 года.
https://ria.ru/20210115/kino-1592909159.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мэттью дэймон, крис хемсворт, тайка вайтити, музыка, новости культуры, натали портман
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости
. Карен Гиллан вернется к роли Небулы в фильме "Тор: Любовь и гром". Об этом сама актриса сообщила
в своем твиттере.
Она рассказала, что снова сыграет сестру Гаморы и приемную дочь Таноса в ответ на вопрос фаната в инстаграме, который интересовался надет ли на ней парик.
"Это не парик — это мои волосы. Недавно я постриглась, поскольку готовлюсь к роли Небулы. Нужно, что мне не приходилось прятать слишком много волос под накладную лысину", — пояснила Гиллан в коротком видео.
Карен впервые сыграла Небулу в ленте "Стражи галактики" Джеймса Ганна, затем она появилась в этой роли в их продолжении и в фильмах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".
Помимо Карен Гиллан в картине "Тор: Любовь и гром" Тайки Вайтити принимают участие Крис Хемсворт, Натали Портман и, как выяснилось
накануне, Мэтт Дэймон.
Премьера в России четвертой части фильма о Торе запланирована на 5 мая 2022 года.