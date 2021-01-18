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https://ria.ru/20210118/damon-1593538273.html
Мэтт Дэймон прилетел в Австралию на съемки нового "Тора"
Мэтт Дэймон прилетел в Австралию на съемки нового "Тора"
Американский актер, продюсер и сценарист Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу фильма "Тор: Любовь и гром" Тайки Вайтити и уже прибыл с семьей в... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T18:57
2021-01-18T18:57
тайка вайтити
мэттью дэймон
культура
коронавирус covid-19
что посмотреть
крис хемсворт
кино и сериалы
новости культуры
брэдли купер
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Американский актер, продюсер и сценарист Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу фильма "Тор: Любовь и гром" Тайки Вайтити и уже прибыл с семьей в Сидней, где скоро начнутся съемки, сообщает австралийский новостной портал News.com.au.Актер начинает отбывать карантин, и вскоре примет участие в съемочном процессе. Задействованные в проекте Крис Пратт, Дэйв Батиста и Тесса Томпсон также сейчас на самоизоляции в отеле. Натали Портман, которая вернется в фильме к роли Джейн Фостер, уже несколько месяцев живет в Австралии.Пока не известно, кого именно Мэтт Дэймон сыграет в четвертом фильме о Торе, но внимательные фанаты уже вспомнили, что актер играл Локи в театральной постановке в Асгарде, показанной в ленте "Тор: Рагнерек".О сюжете нового фильма известно очень мало. Но главную роль сыграет Крис Хемсворт, а, помимо уже названных актеров, в ленте принимают участие Брэдли Купер, Кристиан Бэйл и Вин Дизель. Также появятся Корг (его озвучит Вайтити) и Миек. Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.
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тайка вайтити, мэттью дэймон, коронавирус covid-19, что посмотреть , крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, брэдли купер, натали портман, австралия, сидней

Мэтт Дэймон прилетел в Австралию на съемки нового "Тора"

18:57 18.01.2021
 
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАктер Мэтт Деймон
Актер Мэтт Деймон - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Американский актер, продюсер и сценарист Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу фильма "Тор: Любовь и гром" Тайки Вайтити и уже прибыл с семьей в Сидней, где скоро начнутся съемки, сообщает австралийский новостной портал News.com.au.
Актер начинает отбывать карантин, и вскоре примет участие в съемочном процессе. Задействованные в проекте Крис Пратт, Дэйв Батиста и Тесса Томпсон также сейчас на самоизоляции в отеле. Натали Портман, которая вернется в фильме к роли Джейн Фостер, уже несколько месяцев живет в Австралии.
Пока не известно, кого именно Мэтт Дэймон сыграет в четвертом фильме о Торе, но внимательные фанаты уже вспомнили, что актер играл Локи в театральной постановке в Асгарде, показанной в ленте "Тор: Рагнерек".
О сюжете нового фильма известно очень мало. Но главную роль сыграет Крис Хемсворт, а, помимо уже названных актеров, в ленте принимают участие Брэдли Купер, Кристиан Бэйл и Вин Дизель. Также появятся Корг (его озвучит Вайтити) и Миек.
Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.
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КультураТайка ВайтитиМэттью ДэймонКоронавирус COVID-19что посмотретьКрис ХемсвортКино и сериалыНовости культурыБрэдли КуперНатали ПортманАвстралияСидней
 
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