https://ria.ru/20210118/damon-1593538273.html

Мэтт Дэймон прилетел в Австралию на съемки нового "Тора"

Мэтт Дэймон прилетел в Австралию на съемки нового "Тора"

Американский актер, продюсер и сценарист Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу фильма "Тор: Любовь и гром" Тайки Вайтити и уже прибыл с семьей в... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T18:57

2021-01-18T18:57

2021-01-18T18:57

тайка вайтити

мэттью дэймон

культура

коронавирус covid-19

что посмотреть

крис хемсворт

кино и сериалы

новости культуры

брэдли купер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593531462_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_02f73ea3760a3e8726064a5fd77efefa.jpg

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Американский актер, продюсер и сценарист Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу фильма "Тор: Любовь и гром" Тайки Вайтити и уже прибыл с семьей в Сидней, где скоро начнутся съемки, сообщает австралийский новостной портал News.com.au.Актер начинает отбывать карантин, и вскоре примет участие в съемочном процессе. Задействованные в проекте Крис Пратт, Дэйв Батиста и Тесса Томпсон также сейчас на самоизоляции в отеле. Натали Портман, которая вернется в фильме к роли Джейн Фостер, уже несколько месяцев живет в Австралии.Пока не известно, кого именно Мэтт Дэймон сыграет в четвертом фильме о Торе, но внимательные фанаты уже вспомнили, что актер играл Локи в театральной постановке в Асгарде, показанной в ленте "Тор: Рагнерек".О сюжете нового фильма известно очень мало. Но главную роль сыграет Крис Хемсворт, а, помимо уже названных актеров, в ленте принимают участие Брэдли Купер, Кристиан Бэйл и Вин Дизель. Также появятся Корг (его озвучит Вайтити) и Миек. Премьера проекта в России запланирована на 5 мая 2022 года.

https://ria.ru/20210118/kino-1593208051.html

австралия

сидней

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайка вайтити, мэттью дэймон, коронавирус covid-19, что посмотреть , крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, брэдли купер, натали портман, австралия, сидней