https://ria.ru/20210120/tatarstan-1593839556.html

Татарстан планирует вакцинировать жителей от COVID-19 по месту работы

Татарстан планирует вакцинировать жителей от COVID-19 по месту работы

Вакцинироваться от COVID-19 в Татарстане можно будет не только в медицинских учреждениях, но и на крупных промышленных предприятиях, заявил президент республики РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:17

2021-01-20T14:17

2021-01-20T14:17

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

казаньоргсинтез

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Вакцинироваться от COVID-19 в Татарстане можно будет не только в медицинских учреждениях, но и на крупных промышленных предприятиях, заявил президент республики Рустам Минниханов."Если взять программу вакцинации, у нас сегодня определены 68 точек. Они будут увеличиваться, потому что мы, кроме медицинских учреждений, будем привлекать площадки наших промпредприятий. Такая работа на "Казаньоргсинтезе", на "Камазе" уже начата, и она будет продолжена", - сказал Минниханов журналистам.Глава республики уточнил, что из 13 тысяч доз вакцины, которые регион получил ранее, 6 тысяч доз уже использованы. В этом месяце Татарстан ожидает поступления еще 190 тысяч доз вакцины.По словам Минниханова, в ходе проведения вакцинации предстоит очень большая работа, в том числе разъяснительная. Он выразил уверенность, что именно за счёт этой работы республика сможет достичь показателя безопасности. Главное при этом, по мнению главы Татарстана, чтобы вся работа была чётко и правильно организована, без очередей, без пересечения маршрутов людей, которые болеют, и тех, кто пришёл сделать вакцину.Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Татарстан демонстрирует одни из лучших в стране результатов по мерам противодействия распространению коронавируса, по их эффективности. Показатель среднесуточной заболеваемости на 100 тысяч населения в республике один из самых низких в РФ на протяжении последних шести месяцев, а уровень тестирования никогда не снижается ниже заданного уровня. По её информации, согласно озвученным результатам исследования Института имени Пастера, почти половина населения в Татарстане сегодня уже имеет иммунитет к COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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