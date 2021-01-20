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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/tatarstan-1593839556.html
Татарстан планирует вакцинировать жителей от COVID-19 по месту работы
Татарстан планирует вакцинировать жителей от COVID-19 по месту работы
Вакцинироваться от COVID-19 в Татарстане можно будет не только в медицинских учреждениях, но и на крупных промышленных предприятиях, заявил президент республики РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:17
2021-01-20T14:17
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
казаньоргсинтез
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Вакцинироваться от COVID-19 в Татарстане можно будет не только в медицинских учреждениях, но и на крупных промышленных предприятиях, заявил президент республики Рустам Минниханов."Если взять программу вакцинации, у нас сегодня определены 68 точек. Они будут увеличиваться, потому что мы, кроме медицинских учреждений, будем привлекать площадки наших промпредприятий. Такая работа на "Казаньоргсинтезе", на "Камазе" уже начата, и она будет продолжена", - сказал Минниханов журналистам.Глава республики уточнил, что из 13 тысяч доз вакцины, которые регион получил ранее, 6 тысяч доз уже использованы. В этом месяце Татарстан ожидает поступления еще 190 тысяч доз вакцины.По словам Минниханова, в ходе проведения вакцинации предстоит очень большая работа, в том числе разъяснительная. Он выразил уверенность, что именно за счёт этой работы республика сможет достичь показателя безопасности. Главное при этом, по мнению главы Татарстана, чтобы вся работа была чётко и правильно организована, без очередей, без пересечения маршрутов людей, которые болеют, и тех, кто пришёл сделать вакцину.Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Татарстан демонстрирует одни из лучших в стране результатов по мерам противодействия распространению коронавируса, по их эффективности. Показатель среднесуточной заболеваемости на 100 тысяч населения в республике один из самых низких в РФ на протяжении последних шести месяцев, а уровень тестирования никогда не снижается ниже заданного уровня. По её информации, согласно озвученным результатам исследования Института имени Пастера, почти половина населения в Татарстане сегодня уже имеет иммунитет к COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, казаньоргсинтез, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рустам минниханов, общество

Татарстан планирует вакцинировать жителей от COVID-19 по месту работы

14:17 20.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Вакцинироваться от COVID-19 в Татарстане можно будет не только в медицинских учреждениях, но и на крупных промышленных предприятиях, заявил президент республики Рустам Минниханов.
"Если взять программу вакцинации, у нас сегодня определены 68 точек. Они будут увеличиваться, потому что мы, кроме медицинских учреждений, будем привлекать площадки наших промпредприятий. Такая работа на "Казаньоргсинтезе", на "Камазе" уже начата, и она будет продолжена", - сказал Минниханов журналистам.
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Глава республики уточнил, что из 13 тысяч доз вакцины, которые регион получил ранее, 6 тысяч доз уже использованы. В этом месяце Татарстан ожидает поступления еще 190 тысяч доз вакцины.
По словам Минниханова, в ходе проведения вакцинации предстоит очень большая работа, в том числе разъяснительная. Он выразил уверенность, что именно за счёт этой работы республика сможет достичь показателя безопасности. Главное при этом, по мнению главы Татарстана, чтобы вся работа была чётко и правильно организована, без очередей, без пересечения маршрутов людей, которые болеют, и тех, кто пришёл сделать вакцину.
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Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Татарстан демонстрирует одни из лучших в стране результатов по мерам противодействия распространению коронавируса, по их эффективности. Показатель среднесуточной заболеваемости на 100 тысяч населения в республике один из самых низких в РФ на протяжении последних шести месяцев, а уровень тестирования никогда не снижается ниже заданного уровня. По её информации, согласно озвученным результатам исследования Института имени Пастера, почти половина населения в Татарстане сегодня уже имеет иммунитет к COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоКазаньоргсинтезФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рустам МиннихановОбщество
 
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