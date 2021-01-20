Татарстан планирует вакцинировать жителей от COVID-19 по месту работы
КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Вакцинироваться от COVID-19 в Татарстане можно будет не только в медицинских учреждениях, но и на крупных промышленных предприятиях, заявил президент республики Рустам Минниханов.
"Если взять программу вакцинации, у нас сегодня определены 68 точек. Они будут увеличиваться, потому что мы, кроме медицинских учреждений, будем привлекать площадки наших промпредприятий. Такая работа на "Казаньоргсинтезе", на "Камазе" уже начата, и она будет продолжена", - сказал Минниханов журналистам.
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Глава республики уточнил, что из 13 тысяч доз вакцины, которые регион получил ранее, 6 тысяч доз уже использованы. В этом месяце Татарстан ожидает поступления еще 190 тысяч доз вакцины.
По словам Минниханова, в ходе проведения вакцинации предстоит очень большая работа, в том числе разъяснительная. Он выразил уверенность, что именно за счёт этой работы республика сможет достичь показателя безопасности. Главное при этом, по мнению главы Татарстана, чтобы вся работа была чётко и правильно организована, без очередей, без пересечения маршрутов людей, которые болеют, и тех, кто пришёл сделать вакцину.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Татарстан демонстрирует одни из лучших в стране результатов по мерам противодействия распространению коронавируса, по их эффективности. Показатель среднесуточной заболеваемости на 100 тысяч населения в республике один из самых низких в РФ на протяжении последних шести месяцев, а уровень тестирования никогда не снижается ниже заданного уровня. По её информации, согласно озвученным результатам исследования Института имени Пастера, почти половина населения в Татарстане сегодня уже имеет иммунитет к COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.