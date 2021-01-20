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https://ria.ru/20210120/serbiya-1593775401.html
В Сербии подадут иски к НАТО от пострадавших от радиоактивных бомб
В Сербии подадут иски к НАТО от пострадавших от радиоактивных бомб
В Сербии в среду будут поданы первые иски к НАТО от физических лиц, пострадавших при бомбардировках 1999 года с применением обедненного урана, сообщил РИА... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T08:16
2021-01-20T08:16
хавьер солана
уэсли кларк
европейский суд по правам человека
нато
сербия
европа
косово
оон
италия
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БЕЛГРАД, 20 янв - РИА Новости. В Сербии в среду будут поданы первые иски к НАТО от физических лиц, пострадавших при бомбардировках 1999 года с применением обедненного урана, сообщил РИА Новости адвокат Срджан Алексич.Над сбором доказательств юрист работал несколько лет. Он подчеркивает, что обвинения в адрес НАТО как юридического лица впервые в Сербии будут поданы от имени физических лиц."Подаем иски в среду в суды в городах Белград, Нови-Сад, Крагуевац, Ниш и Вране. Речь идет о высших судах, в которые подадим пять исков. Пострадавшими являются физические лица – умершие и заболевшие военнослужащие и полицейские Союзной республики Югославия, которые находились в Косово в 1999 году. Хотим, чтобы на первом этапе это были идентичные случаи, как у итальянских военных", - заявил адвокат агентству.Как было и в случае западноевропейских военнослужащих, получивших опасную дозу радиации в ходе службы в НАТО близ радиоактивных боеприпасов и на местах их применения, Алексич планирует добиться для каждого из сербских пострадавших компенсацию ущерба в размере не менее 300 тысяч евро. Помогает Алексичу итальянский юрист Анджело Фиоре Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных."У него есть 181 решение суда, которое уже вступило в силу в Европе. Он будет членом моей адвокатской команды, мы зарегистрировали его в палату адвокатов города Ниш. Располагаем более чем 3 тысячами страниц материалов, включая вердикты, данные экспертиз, материалов специальной комиссии правительства Италии. Мы собрали достаточно доказательств, чтобы решение судов в Сербии было в нашу пользу", - сказал сербский юрист.По словам Алексича, большую помощь данным искам окажет решение Окружного суда Белграда 2001 года, которым руководители НАТО, такие как американский генерал Уэсли Кларк и экс-генсек НАТО Хавьер Солана были признаны виновными за военные преступления против населения Сербии. В материалах этого дела точно указаны даты и места применения авиацией Североатлантического альянса снарядов с обедненным ураном.Следующим этапом после получения иска Высшим судом в Белграде должно стать направление судебным органом официального уведомления в течение 6 месяцев в штаб-квартиру НАТО. В свою очередь, Североатлантический альянс должен будет ответить на иск в течении 30 дней. Согласно данным сербского адвоката, ранее Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял решения в пользу военнослужащих Великобритании, получивших на службе дозу радиации.Бомбардировки НАТОВ 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ (Союзной республики Югославия) проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
https://ria.ru/20200324/1569064067.html
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"Мы тогда привыкли видеть смерть". Очевидцы – об ударах НАТО по Югославии
Очевидцы авиаударов НАТО по Югославии (состоявшей в то время из Сербии и Черногории) вспоминают, как 20 лет назад начались бомбардировки. По оценкам властей Сербии, жертвами воздушных атак стали около 2500 человек. Авиаудары продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. За 78 дней самолеты НАТО сбросили на Югославию 14 тысяч бомб и ракет.
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хавьер солана, уэсли кларк, европейский суд по правам человека, нато, сербия, европа, косово, оон, италия, в мире

В Сербии подадут иски к НАТО от пострадавших от радиоактивных бомб

08:16 20.01.2021
 
© AP Photo / Darko VojinovicПоследстивия бомбардировок NATO в Сербии в 1999 году
Последстивия бомбардировок NATO в Сербии в 1999 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
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БЕЛГРАД, 20 янв - РИА Новости. В Сербии в среду будут поданы первые иски к НАТО от физических лиц, пострадавших при бомбардировках 1999 года с применением обедненного урана, сообщил РИА Новости адвокат Срджан Алексич.
Над сбором доказательств юрист работал несколько лет. Он подчеркивает, что обвинения в адрес НАТО как юридического лица впервые в Сербии будут поданы от имени физических лиц.
"Подаем иски в среду в суды в городах Белград, Нови-Сад, Крагуевац, Ниш и Вране. Речь идет о высших судах, в которые подадим пять исков. Пострадавшими являются физические лица – умершие и заболевшие военнослужащие и полицейские Союзной республики Югославия, которые находились в Косово в 1999 году. Хотим, чтобы на первом этапе это были идентичные случаи, как у итальянских военных", - заявил адвокат агентству.
Как было и в случае западноевропейских военнослужащих, получивших опасную дозу радиации в ходе службы в НАТО близ радиоактивных боеприпасов и на местах их применения, Алексич планирует добиться для каждого из сербских пострадавших компенсацию ущерба в размере не менее 300 тысяч евро. Помогает Алексичу итальянский юрист Анджело Фиоре Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных.
"У него есть 181 решение суда, которое уже вступило в силу в Европе. Он будет членом моей адвокатской команды, мы зарегистрировали его в палату адвокатов города Ниш. Располагаем более чем 3 тысячами страниц материалов, включая вердикты, данные экспертиз, материалов специальной комиссии правительства Италии. Мы собрали достаточно доказательств, чтобы решение судов в Сербии было в нашу пользу", - сказал сербский юрист.
Министр обороны Сербии Александр Вулин выступает на пленарном заседании на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.03.2020
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Министр обороны Сербии осудил бомбардировки НАТО 1999 года
По словам Алексича, большую помощь данным искам окажет решение Окружного суда Белграда 2001 года, которым руководители НАТО, такие как американский генерал Уэсли Кларк и экс-генсек НАТО Хавьер Солана были признаны виновными за военные преступления против населения Сербии. В материалах этого дела точно указаны даты и места применения авиацией Североатлантического альянса снарядов с обедненным ураном.
Следующим этапом после получения иска Высшим судом в Белграде должно стать направление судебным органом официального уведомления в течение 6 месяцев в штаб-квартиру НАТО. В свою очередь, Североатлантический альянс должен будет ответить на иск в течении 30 дней. Согласно данным сербского адвоката, ранее Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял решения в пользу военнослужащих Великобритании, получивших на службе дозу радиации.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.03.2019
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Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы

Бомбардировки НАТО

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.
Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.
Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ (Союзной республики Югославия) проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999 - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
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Хавьер СоланаУэсли КларкЕвропейский суд по правам человекаНАТОСербияЕвропаКосовоООНИталияВ мире
 
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