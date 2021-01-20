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https://ria.ru/20210120/sarkofagi-1593747082.html
Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
Археологи обнаружили 54 деревянных саркофага, которым более трех тысяч лет в некрополе Саккара к югу от Каира, сообщает Reuters. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T06:55
2021-01-20T06:55
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Археологи обнаружили 54 деревянных саркофага, которым более трех тысяч лет в некрополе Саккара к югу от Каира, сообщает Reuters.Также специалисты раскопали погребальный храм царицы Нейт около пирамиды ее мужа фараона Тети, правившего около 4200 лет назад.Работой археологов руководил Захи Хавасс. Среди важных находок старинные настольные игры, статуэтки и маски, которые также относятся к периоду Нового Царства."Все эти открытия перепишут историю Саккары и Нового Царства", — уверен Хавасс. Ранее в этом же месте уже обнаруживали саркофаги и предметы Позднего периода Древнего Египта (662-332 г. до нашей эры) и эпохи Птолемеев (332 – 30 г. до нашей эры)Чиновникам не терпится представить недавно обнаруженные артефакты широкой публике, поскольку туристическая отрасль Египта сильно пострадала из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией. Число туристов в 2020 год упало до 3,5 миллионов, тогда как в 2019 их было 13,1 миллиона.
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древний египет, новости - туризм, коронавирус covid-19, новости культуры, музеи, археология, каир (город), египет

Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага

06:55 20.01.2021
 
© AP Photo / Nariman El-MoftyДревний саркофаг, обнаруженный египетским археологом Захи Хавассом и его командой в огромном некрополе в Саккаре, к югу от Каира, Египет
Древний саркофаг, обнаруженный египетским археологом Захи Хавассом и его командой в огромном некрополе в Саккаре, к югу от Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Археологи обнаружили 54 деревянных саркофага, которым более трех тысяч лет в некрополе Саккара к югу от Каира, сообщает Reuters.
Также специалисты раскопали погребальный храм царицы Нейт около пирамиды ее мужа фараона Тети, правившего около 4200 лет назад.
Работой археологов руководил Захи Хавасс. Среди важных находок старинные настольные игры, статуэтки и маски, которые также относятся к периоду Нового Царства.
"Все эти открытия перепишут историю Саккары и Нового Царства", — уверен Хавасс.
Ранее в этом же месте уже обнаруживали саркофаги и предметы Позднего периода Древнего Египта (662-332 г. до нашей эры) и эпохи Птолемеев (332 – 30 г. до нашей эры)
Чиновникам не терпится представить недавно обнаруженные артефакты широкой публике, поскольку туристическая отрасль Египта сильно пострадала из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией. Число туристов в 2020 год упало до 3,5 миллионов, тогда как в 2019 их было 13,1 миллиона.
Инструменты археолога - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 04:46Культура
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