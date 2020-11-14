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https://ria.ru/20201114/sarkofag-1584657207.html
В Египте нашли более 100 древних саркофагов
В Египте нашли более 100 древних саркофагов
Министерство туризма и археологии Египта сообщило об экстраординарной находке археологов страны – более 100 саркофагов и 40 статуэток, некоторые из них... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T20:11
2020-11-14T23:38
древний египет
каир (город)
египет
в мире
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КАИР, 14 ноя – РИА Новости. Министерство туризма и археологии Египта сообщило об экстраординарной находке археологов страны – более 100 саркофагов и 40 статуэток, некоторые из них позолоченные.Предыдущую партию артефактов министерство продемонстрировало 3 октября – тогда сообщили об обнаружении 59 саркофагов."В этой партии более 100 закрытых саркофагов, относящихся к Позднему периоду Древнего Египта (662-332 г. до нашей эры) и к эпохе Птолемеев (332 – 30 г. до нашей эры). Данный регион является настоящим кладезем древностей", - заявил на пресс-конференции министр туризма Халед аль-Анани в Саккаре под Каиром.По его словам, на данный момент удалось обнаружить лишь один процент от общего числа артефактов в данной зоне.Найденные в некрополе Саккары саркофаги и статуэтки распределят между четырьмя музеями Египта, в том числе строящимися Большим Египетским музеем и музеем Новой административной столицы, сообщил министр.В свою очередь генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири сообщил, что деревянные саркофаги были обнаружены в трех погребальных колодцах глубиной в среднем 12 метров, а раскопками занималась исключительно египетская миссия."То, что саркофаги сделаны из местной древесины, доказывает наличие некоей мастерской по производству саркофагов, расположение которой пока не обнаружено. Но миссия продолжает раскопки и дойдет до места (мастерской) в 2021 году", - сообщил Вазири.После пресс-конференции специалисты с помощью рентгена показали содержимое одного из саркофагов – мумию мужчины ростом около 165 сантиметров.Захоронения, до сих пор обнаруженные в некрополе Саккары, в основном относятся к периоду Древнего царства (приблизительно XXIII - XXI века до нашей эры), но, спустя века, при XXVI династии (VII - VI века до нашей эры) здесь проводилась масштабная реставрация и благоустройство, это была эпоха возрождения египетской цивилизации. Именно к тому периоду ученые относят и мумии животных.Строительство Большого музея (Grand Egyptian Museum, GEM) началось 15 лет назад, его открытие было запланировано на лето 2020 года, но из-за пандемии перенесено на следующий год. Уже сейчас музей в Гизе называют самым большим в мире собранием, посвященным истории одной цивилизации - на 90 тысячах квадратных метров разместились несколько десятков тысяч экспонатов, рассказывающих о Древнем Египте, в том числе отдельный зал, посвященный сокровищам гробницы фараона Тутанхамона, детский музей, реставрационные мастерские и лаборатории, центр для проведения конференций, кафе, рестораны и даже парки.
https://ria.ru/20201004/mumiya-1578193778.html
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древний египет
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древний египет, каир (город), египет, в мире

В Египте нашли более 100 древних саркофагов

20:11 14.11.2020 (обновлено: 23:38 14.11.2020)
 
© РИА НовостиМумии, найденные в районе комплекса Саккара в пригороде Каира
Мумии, найденные в районе комплекса Саккара в пригороде Каира - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости
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КАИР, 14 ноя – РИА Новости. Министерство туризма и археологии Египта сообщило об экстраординарной находке археологов страны – более 100 саркофагов и 40 статуэток, некоторые из них позолоченные.
Предыдущую партию артефактов министерство продемонстрировало 3 октября – тогда сообщили об обнаружении 59 саркофагов.
"В этой партии более 100 закрытых саркофагов, относящихся к Позднему периоду Древнего Египта (662-332 г. до нашей эры) и к эпохе Птолемеев (332 – 30 г. до нашей эры). Данный регион является настоящим кладезем древностей", - заявил на пресс-конференции министр туризма Халед аль-Анани в Саккаре под Каиром.
По его словам, на данный момент удалось обнаружить лишь один процент от общего числа артефактов в данной зоне.
Египетская мумия - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 20:32
В Египте вскрыли саркофаг с захороненной 2700 лет назад мумией
Найденные в некрополе Саккары саркофаги и статуэтки распределят между четырьмя музеями Египта, в том числе строящимися Большим Египетским музеем и музеем Новой административной столицы, сообщил министр.
В свою очередь генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири сообщил, что деревянные саркофаги были обнаружены в трех погребальных колодцах глубиной в среднем 12 метров, а раскопками занималась исключительно египетская миссия.
"То, что саркофаги сделаны из местной древесины, доказывает наличие некоей мастерской по производству саркофагов, расположение которой пока не обнаружено. Но миссия продолжает раскопки и дойдет до места (мастерской) в 2021 году", - сообщил Вазири.
После пресс-конференции специалисты с помощью рентгена показали содержимое одного из саркофагов – мумию мужчины ростом около 165 сантиметров.
Бронзовая скульптура, изображающая Капитолийскую волчицу, вскармливающую основателй Рима ромула и Рема - РИА Новости, 1920, 01.03.2020
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Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
Захоронения, до сих пор обнаруженные в некрополе Саккары, в основном относятся к периоду Древнего царства (приблизительно XXIII - XXI века до нашей эры), но, спустя века, при XXVI династии (VII - VI века до нашей эры) здесь проводилась масштабная реставрация и благоустройство, это была эпоха возрождения египетской цивилизации. Именно к тому периоду ученые относят и мумии животных.
Строительство Большого музея (Grand Egyptian Museum, GEM) началось 15 лет назад, его открытие было запланировано на лето 2020 года, но из-за пандемии перенесено на следующий год. Уже сейчас музей в Гизе называют самым большим в мире собранием, посвященным истории одной цивилизации - на 90 тысячах квадратных метров разместились несколько десятков тысяч экспонатов, рассказывающих о Древнем Египте, в том числе отдельный зал, посвященный сокровищам гробницы фараона Тутанхамона, детский музей, реставрационные мастерские и лаборатории, центр для проведения конференций, кафе, рестораны и даже парки.
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