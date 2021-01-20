Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/raketa-1593923654.html
Украинский писатель собрался достать до Кремля ракетой
Украинский писатель собрался достать до Кремля ракетой
Украине следует тратить на перевооружение по три-четыре миллиарда долларов, чтобы "показывать Кремлю зубы", считает военный эксперт, писатель Валентин Бадрак... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T22:04
2021-01-20T22:04
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156035/63/1560356338_0:50:961:590_1920x0_80_0_0_cb3095913509b8a0871b5e0af6da897d.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украине следует тратить на перевооружение по три-четыре миллиарда долларов, чтобы "показывать Кремлю зубы", считает военный эксперт, писатель Валентин Бадрак. Об этом он заявил в эфире Apostrophe TV.По мнению Бадрака, обозначенная сумма — это "минимум". Он отметил, что если бы Киеву хватило "политической воли", то можно было бы создать ракеты дальностью до полутора тысяч километров. "И можно было достать до Кремля ракетой", — добавил Бадрак. По его словам, наличие таких ракет позволит изменить риторику переговоров с Россией. Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.В последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы. Старое оружие постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное и бывшее в употреблении вооружение. В России, напротив, неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. В Госдуме назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.
https://ria.ru/20201222/perl-kharbor-1590313401.html
https://ria.ru/20200706/1573926395.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156035/63/1560356338_54:0:906:639_1920x0_80_0_0_8ebb3556d48b28de5312322df199dda9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, в мире

Украинский писатель собрался достать до Кремля ракетой

22:04 20.01.2021
 
CC BY 2.0 / Прес-центр Командування Повітряних Сил ЗС України / Юрій Ігнат / Бойові стрільби зенітних ракетних підрозділівУчения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов ВС Украины
Учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов ВС Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
CC BY 2.0 / Прес-центр Командування Повітряних Сил ЗС України / Юрій Ігнат / Бойові стрільби зенітних ракетних підрозділів
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украине следует тратить на перевооружение по три-четыре миллиарда долларов, чтобы "показывать Кремлю зубы", считает военный эксперт, писатель Валентин Бадрак. Об этом он заявил в эфире Apostrophe TV.
По мнению Бадрака, обозначенная сумма — это "минимум".
"Тогда мы за пять лет сможем продемонстрировать зубы, так сказать, Кремлю, и в действительности иметь ракеты. Я тут слышал о дальности до 500 километров", — сказал Бадрак.
Он отметил, что если бы Киеву хватило "политической воли", то можно было бы создать ракеты дальностью до полутора тысяч километров.
"И можно было достать до Кремля ракетой", — добавил Бадрак.
По его словам, наличие таких ракет позволит изменить риторику переговоров с Россией.
Корабли черноморского флота во время учений - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 03:57
Украинский политолог призвал устроить России "новый Перл-Харбор"
Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.
В последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы. Старое оружие постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное и бывшее в употреблении вооружение.
В России, напротив, неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. В Госдуме назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
6 июля 2020, 00:04
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
 
РоссияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:22СМИ: США недовольны решением КНР о санкциях против экс-чиновников Трампа
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт рассказал об одалживании у американцев еды на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
Лента новостейМолния