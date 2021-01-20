https://ria.ru/20210120/raketa-1593923654.html

Украинский писатель собрался достать до Кремля ракетой

Украинский писатель собрался достать до Кремля ракетой

Украине следует тратить на перевооружение по три-четыре миллиарда долларов, чтобы "показывать Кремлю зубы", считает военный эксперт, писатель Валентин Бадрак... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T22:04

2021-01-20T22:04

2021-01-20T22:04

россия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156035/63/1560356338_0:50:961:590_1920x0_80_0_0_cb3095913509b8a0871b5e0af6da897d.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украине следует тратить на перевооружение по три-четыре миллиарда долларов, чтобы "показывать Кремлю зубы", считает военный эксперт, писатель Валентин Бадрак. Об этом он заявил в эфире Apostrophe TV.По мнению Бадрака, обозначенная сумма — это "минимум". Он отметил, что если бы Киеву хватило "политической воли", то можно было бы создать ракеты дальностью до полутора тысяч километров. "И можно было достать до Кремля ракетой", — добавил Бадрак. По его словам, наличие таких ракет позволит изменить риторику переговоров с Россией. Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.В последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы. Старое оружие постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное и бывшее в употреблении вооружение. В России, напротив, неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. В Госдуме назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.

https://ria.ru/20201222/perl-kharbor-1590313401.html

https://ria.ru/20200706/1573926395.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, в мире