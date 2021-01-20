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В Кремле прокомментировали сообщения о "дворце Путина"
В Кремле прокомментировали сообщения о "дворце Путина"
В Кремле назвали голословной чушью и компиляцией расследование Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:02
2021-01-20T13:52
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
геленджик
политика
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Кремле назвали голословной чушью и компиляцией расследование Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике.Накануне команда Навального опубликовала материал, в котором утверждается, что президент построил на Черноморском побережье дворец за 100 миллиардов рублей."Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя &lt;...&gt; какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Он предположил, что "единственной новинкой" стало использование "монтажных историй". "Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, &lt;...&gt; которые &lt;...&gt; обошли весь мир. Это такая сухая констатация", — пояснил представитель Кремля.Песков подчеркнул, что в администрации президента "нет ни малейшего желания этим заинтересовываться"."Нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства. Они были и, к сожалению, они будут продолжаться. В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена в публикуемой так же ежегодно декларации", — заключил он.Помимо этого, пресс-секретарь Путина призвал россиян не переводить деньги "жуликам из ФБК*" и подчеркнул, что подобные расследования — это лохотрон.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, политика

В Кремле прокомментировали сообщения о "дворце Путина"

13:02 20.01.2021 (обновлено: 13:52 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Кремле назвали голословной чушью и компиляцией расследование Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике.
Накануне команда Навального опубликовала материал, в котором утверждается, что президент построил на Черноморском побережье дворец за 100 миллиардов рублей.
"Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя <...> какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он предположил, что "единственной новинкой" стало использование "монтажных историй".
"Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, <...> которые <...> обошли весь мир. Это такая сухая констатация", — пояснил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что в администрации президента "нет ни малейшего желания этим заинтересовываться".
"Нам давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства. Они были и, к сожалению, они будут продолжаться. В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена в публикуемой так же ежегодно декларации", — заключил он.
Помимо этого, пресс-секретарь Путина призвал россиян не переводить деньги "жуликам из ФБК*" и подчеркнул, что подобные расследования — это лохотрон.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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В Кремле ответили на слухи о "бункере Путина"
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
Алексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинГеленджикПолитика
 
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