https://ria.ru/20210120/popova-1593862308.html

Попова рассказала о результатах своей вакцинации от COVID-19

Попова рассказала о результатах своей вакцинации от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что титр антител после вакцинации от коронавируса остаётся у неё на высоком уровне уже несколько месяцев. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:24

2021-01-20T16:24

2021-01-20T16:24

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519933_0:72:1842:1108_1920x0_80_0_0_ee74d4b66d705641f7b435c55622779d.jpg

КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что титр антител после вакцинации от коронавируса остаётся у неё на высоком уровне уже несколько месяцев."Я привилась в сентябре, на сегодняшний день, уровень антител у меня сохраняется на высоком титре вот уже который месяц. Так что я точно знаю, что прививка это не страшно, это очень важно, это очень нужно, чтобы защитить себя и своих близких",- сказала Попова журналистам.Она отметила, что сейчас если нет противопоказаний, то людям следует прививаться от коронавируса тем препаратом, который доступен. Однако торопиться с вакцинацией тем, кто переболел не нужно, добавила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество