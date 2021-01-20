https://ria.ru/20210120/vaktsinatsiya-1593807326.html

К доктору в торговый центр: массовая вакцинация от коронавируса

К доктору в торговый центр: массовая вакцинация от коронавируса

В России на этой неделе стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, причем прививку можно сделать не только в поликлинике. Как проходит кампания, РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:52

2021-01-20T13:52

2021-01-20T13:52

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

мурманск

фото

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В России на этой неделе стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, причем прививку можно сделать не только в поликлинике. Как проходит кампания, смотрите в фотоленте Ria.ru.

москва

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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