https://ria.ru/20210120/peterburg-1593879934.html
Жители Петербурга рассказали, готовы ли к прививке ради поездок за рубеж
Жители Петербурга рассказали, готовы ли к прививке ради поездок за рубеж
Почти 30 процентов путешественников из Петербурга, принявших участие в опросе, готовы прививаться ради поездок за границу, сообщает Lux Express Group. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:55
2021-01-20T20:55
2021-01-20T20:55
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Почти 30 процентов путешественников из Петербурга, принявших участие в опросе, готовы прививаться ради поездок за границу, сообщает Lux Express Group. Примерно 29 процентов участников исследования ответили, что они согласны на вакцинирование, если оно станет обязательным условием для выезда за рубеж. Но четверть из них хотят дождаться открытия стран, а затем уже прививаться. Еще четыре процента респондентов, из тех, кто готов на укол, сказали, что уже сделали его и ждут возможности возобновления международных путешествий.Более половины — 57 процентов опрошенных — пока не готовы вакцинироваться. Они надеются, что это не станет необходимым условием для посещения зарубежных государств. Еще 14 процентов участников опроса готовы отказаться от вакцины и путешествовать в те страны, где для въезда не надо предъявлять "ковидный паспорт".
https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html
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туристы, коронавирус в россии, новости - туризм, санкт-петербург
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Почти 30 процентов путешественников из Петербурга, принявших участие в опросе, готовы прививаться ради поездок за границу, сообщает Lux Express Group.
Примерно 29 процентов участников исследования ответили, что они согласны на вакцинирование, если оно станет обязательным условием для выезда за рубеж. Но четверть из них хотят дождаться открытия стран, а затем уже прививаться. Еще четыре процента респондентов, из тех, кто готов на укол, сказали, что уже сделали его и ждут возможности возобновления международных путешествий.
Более половины — 57 процентов опрошенных — пока не готовы вакцинироваться. Они надеются, что это не станет необходимым условием для посещения зарубежных государств.
Еще 14 процентов участников опроса готовы отказаться от вакцины и путешествовать в те страны, где для въезда не надо предъявлять "ковидный паспорт".