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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/peterburg-1593809475.html
Роспотребнадзор объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге
Роспотребнадзор объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге
Роспотребнадзор связал лидерство Петербурга по приросту новых случаев COVID-19 с возвращением горожан на работу после новогодних каникул, а также с более... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:09
2021-01-20T13:27
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
москва
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор связал лидерство Петербурга по приросту новых случаев COVID-19 с возвращением горожан на работу после новогодних каникул, а также с более низкими по сравнению с Москвой темпами вакцинации."На эти две недели многие уезжали из города, и население было разобщено благодаря принятым ограничительным мерам. Сейчас люди вернулись и пошел небольшой прирост, как и прогнозировалось ранее", — рассказала РИА Новости представитель ведомства.Собеседница агентства отметила, что сейчас в городе делают до 30 тысяч тестов в сутки.Ранее оперштаб сообщил, что Санкт-Петербург сохранил первое место по количеству новых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. В городе выявили 3347 новых случаев, а в Москве, которая лидирует по этому показателю всю пандемию, — 2452. Петербург впереди два дня кряду.На прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что после новогодних праздников в городе может произойти рост заболеваемости COVID-19. По его оценке, эпидемическая ситуация в Северной столице остается непростой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, москва, санкт-петербург, общество

Роспотребнадзор объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге

12:09 20.01.2021 (обновлено: 13:27 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор связал лидерство Петербурга по приросту новых случаев COVID-19 с возвращением горожан на работу после новогодних каникул, а также с более низкими по сравнению с Москвой темпами вакцинации.
"На эти две недели многие уезжали из города, и население было разобщено благодаря принятым ограничительным мерам. Сейчас люди вернулись и пошел небольшой прирост, как и прогнозировалось ранее", — рассказала РИА Новости представитель ведомства.
Медик в защитном противоэпидемическом костюме идет по коридору Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 11:28
Власти Петербурга назвали причину высокой смертности в городе
Собеседница агентства отметила, что сейчас в городе делают до 30 тысяч тестов в сутки.
Ранее оперштаб сообщил, что Санкт-Петербург сохранил первое место по количеству новых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. В городе выявили 3347 новых случаев, а в Москве, которая лидирует по этому показателю всю пандемию, — 2452. Петербург впереди два дня кряду.
На прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что после новогодних праздников в городе может произойти рост заболеваемости COVID-19. По его оценке, эпидемическая ситуация в Северной столице остается непростой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
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