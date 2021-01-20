https://ria.ru/20210120/peterburg-1593809475.html
Роспотребнадзор объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге
Роспотребнадзор объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге
Роспотребнадзор связал лидерство Петербурга по приросту новых случаев COVID-19 с возвращением горожан на работу после новогодних каникул, а также с более... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:09
2021-01-20T12:09
2021-01-20T13:27
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коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
москва
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор связал лидерство Петербурга по приросту новых случаев COVID-19 с возвращением горожан на работу после новогодних каникул, а также с более низкими по сравнению с Москвой темпами вакцинации."На эти две недели многие уезжали из города, и население было разобщено благодаря принятым ограничительным мерам. Сейчас люди вернулись и пошел небольшой прирост, как и прогнозировалось ранее", — рассказала РИА Новости представитель ведомства.Собеседница агентства отметила, что сейчас в городе делают до 30 тысяч тестов в сутки.Ранее оперштаб сообщил, что Санкт-Петербург сохранил первое место по количеству новых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. В городе выявили 3347 новых случаев, а в Москве, которая лидирует по этому показателю всю пандемию, — 2452. Петербург впереди два дня кряду.На прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что после новогодних праздников в городе может произойти рост заболеваемости COVID-19. По его оценке, эпидемическая ситуация в Северной столице остается непростой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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