https://ria.ru/20210120/peterburg-1593795832.html

Инфекционист объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге

Инфекционист объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург обходит Москву по суточному приросту новых случаев коронавируса из-за недисциплинированного отношения горожан к ношению масок и дистанцированию, РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:09

2021-01-20T11:09

2021-01-20T11:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

рудн

москва

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578220931_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_e415eb2621b8aaaccb44a2f195258fb6.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Санкт-Петербург обходит Москву по суточному приросту новых случаев коронавируса из-за недисциплинированного отношения горожан к ношению масок и дистанцированию, кроме того, столица значительно раньше вступила в эпидемию, поэтому формирование естественного иммунитета здесь происходит быстрее, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 152 - до 3 633 952. Санкт-Петербург лидирует по суточному приросту выявленных инфицированных второй день подряд - 3347, в Москве - 2452. За последние сутки в РФ подтверждены 597 смертей пациентов с коронавирусом (из них Петербург - 72, Москва – 65), за все время по стране - 67 220.Кроме того, Москва, по словам инфекциониста, раньше вступила в эпидемию новой коронавирусной инфекции."В связи с этим формирование естественного иммунитета после перенесенного заболевания тоже в Москве будет все-таки быстрее происходить. И третий момент - вакцинация все-таки, насколько я вижу по средствам массовой информации, затронула в Москве большее количество граждан на сегодняшний день, чем в Петербурге. Все вместе это сказывается на статистике новых заболеваний", - отметил Вознесенский.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/koronavirus-1593337405.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, рудн, москва, санкт-петербург, общество