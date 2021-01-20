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https://ria.ru/20210120/peterburg-1593795832.html
Инфекционист объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге
Инфекционист объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге
Санкт-Петербург обходит Москву по суточному приросту новых случаев коронавируса из-за недисциплинированного отношения горожан к ношению масок и дистанцированию, РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:09
2021-01-20T11:09
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Санкт-Петербург обходит Москву по суточному приросту новых случаев коронавируса из-за недисциплинированного отношения горожан к ношению масок и дистанцированию, кроме того, столица значительно раньше вступила в эпидемию, поэтому формирование естественного иммунитета здесь происходит быстрее, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 152 - до 3 633 952. Санкт-Петербург лидирует по суточному приросту выявленных инфицированных второй день подряд - 3347, в Москве - 2452. За последние сутки в РФ подтверждены 597 смертей пациентов с коронавирусом (из них Петербург - 72, Москва – 65), за все время по стране - 67 220.Кроме того, Москва, по словам инфекциониста, раньше вступила в эпидемию новой коронавирусной инфекции."В связи с этим формирование естественного иммунитета после перенесенного заболевания тоже в Москве будет все-таки быстрее происходить. И третий момент - вакцинация все-таки, насколько я вижу по средствам массовой информации, затронула в Москве большее количество граждан на сегодняшний день, чем в Петербурге. Все вместе это сказывается на статистике новых заболеваний", - отметил Вознесенский.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, рудн, москва, санкт-петербург, общество

Инфекционист объяснил большой прирост случаев COVID-19 в Петербурге

11:09 20.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВрач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Санкт-Петербург обходит Москву по суточному приросту новых случаев коронавируса из-за недисциплинированного отношения горожан к ношению масок и дистанцированию, кроме того, столица значительно раньше вступила в эпидемию, поэтому формирование естественного иммунитета здесь происходит быстрее, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 152 - до 3 633 952. Санкт-Петербург лидирует по суточному приросту выявленных инфицированных второй день подряд - 3347, в Москве - 2452. За последние сутки в РФ подтверждены 597 смертей пациентов с коронавирусом (из них Петербург - 72, Москва – 65), за все время по стране - 67 220.

"Такой факт, как иммунная прослойка и проявление вакцинации, да, накладывает свой отпечаток на движение эпидемии. Но я бы все-таки тут главенствующую роль отводил неспецифической профилактике. Опять же, ношение средств индивидуальной защиты и дистанцирование. Лично мой жизненный опыт посещения Питера показывает, что данные мероприятия нашими согражданами в Питере выполняются более недисциплинированно, чем в Москве", - прокомментировал цифры Вознесенский.

Кроме того, Москва, по словам инфекциониста, раньше вступила в эпидемию новой коронавирусной инфекции.
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16 января, 16:47Распространение коронавируса
В Петербурге более 20 тысяч жителей уже привились от COVID-19
"В связи с этим формирование естественного иммунитета после перенесенного заболевания тоже в Москве будет все-таки быстрее происходить. И третий момент - вакцинация все-таки, насколько я вижу по средствам массовой информации, затронула в Москве большее количество граждан на сегодняшний день, чем в Петербурге. Все вместе это сказывается на статистике новых заболеваний", - отметил Вознесенский.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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