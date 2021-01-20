https://ria.ru/20210120/pensii-1593892879.html
Индексация пенсий: кому и на сколько увеличат выплаты в 2021 году
Индексация пенсий: кому и на сколько увеличат выплаты в 2021 году
Индексация пенсий неработающим пенсионерам началась с 1 января 2021 года. О том, насколько вырастут выплаты — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:36
2021-01-20T18:36
2021-01-20T18:36
пенсии
елена бибикова
совет федерации рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Индексация пенсий неработающим пенсионерам началась с 1 января 2021 года. О том, насколько вырастут выплаты — в материале РИА Новости. Индексация пенсий неработающим пенсионерамИндексация пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году составила 6,3% с 1 января. Эта цифра превышает прошлогоднюю инфляцию на 2%. По заявлению Пенсионного фонда, страховая пенсия по старости у большинства россиян увеличилась более чем на 1000 рублей, а ее средний показатель по стране составил 17,5 тыс. рублей. При этом доплата индивидуальна и зависит от размера пенсии, которую человек получал до этого. Например, если в 2020 году выплата равнялась 11328 рублей, то прибавка к пенсии неработающим пенсионерам — 713,66 руб. Индексация социальной пенсииС 1 февраля этого года ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий также получат повышенные пенсии. Для этих категорий граждан индексация составит 3,8%. По словам зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, социальные пенсии увеличатся на 2,6% с 1 апреля 2021 года. Они полагаются тем, кто не смог набрать нужное количество пенсионных баллов и стажа, которые необходимы для получения страховой пенсии. Их индексация проходит ежегодно на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера".Помимо этого, вырос и пенсионный коэффициент — показатель, зависящий от суммы страховых взносов, которым оценивается каждый год трудовой деятельности. С 1 января его сумма составила 98 рублей 86 копеек. Также увеличится и размер фиксированной страховой пенсии до 6 044,48 руб. По планам властей, в 2022 году пенсии вырастут на 5,9%, что превысит инфляцию за предыдущий год, а в 2023 — на 5,6%. При этом социальные пенсии также продолжат расти. В 2022 году они увеличатся на 8,5%, в 2023 году добавка к пенсии составит 0,9%.Индексация пенсии работающим пенсионерамПенсии работающим пенсионерам перестали индексироваться в 2016 году, однако президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 февраля 2021 года представить предложения их увеличению. При этом, по словам главы государства, индексация станет возможной, если бюджет будет достаточно обеспечен.
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пенсии, елена бибикова, совет федерации рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Индексация пенсий неработающим пенсионерам началась с 1 января 2021 года. О том, насколько вырастут выплаты — в материале РИА Новости.
Индексация пенсий неработающим пенсионерам
Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году составила 6,3% с 1 января. Эта цифра превышает прошлогоднюю инфляцию на 2%. По заявлению
Пенсионного фонда, страховая пенсия по старости у большинства россиян увеличилась более чем на 1000 рублей, а ее средний показатель по стране составил 17,5 тыс. рублей. При этом доплата индивидуальна и зависит от размера пенсии, которую человек получал до этого. Например, если в 2020 году выплата равнялась 11328 рублей, то прибавка к пенсии неработающим пенсионерам — 713,66 руб.
Индексация социальной пенсии
С 1 февраля этого года ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий также получат повышенные пенсии. Для этих категорий граждан индексация составит 3,8%.
По словам зампреда комитета Совета Федерации
по социальной политике Елены Бибиковой
, социальные пенсии увеличатся на 2,6% с 1 апреля 2021 года. Они полагаются тем, кто не смог набрать нужное количество пенсионных баллов и стажа, которые необходимы для получения страховой пенсии. Их индексация проходит ежегодно на величину "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера".
Помимо этого, вырос и пенсионный коэффициент — показатель, зависящий от суммы страховых взносов, которым оценивается каждый год трудовой деятельности. С 1 января его сумма составила 98 рублей 86 копеек. Также увеличится и размер фиксированной страховой пенсии до 6 044,48 руб.
По планам властей, в 2022 году пенсии вырастут на 5,9%, что превысит инфляцию за предыдущий год, а в 2023 — на 5,6%. При этом социальные пенсии также продолжат расти. В 2022 году они увеличатся на 8,5%, в 2023 году добавка к пенсии составит 0,9%.
Индексация пенсии работающим пенсионерам
Пенсии работающим пенсионерам перестали индексироваться в 2016 году, однако президент Владимир Путин
поручил кабинету министров до 1 февраля 2021 года представить предложения их увеличению. При этом, по словам главы государства, индексация станет возможной, если бюджет будет достаточно обеспечен.
"Как известно, в Советском Союзе <...> работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна", — отметил Путин в рамках своей пресс-конференции 17 декабря.