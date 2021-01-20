https://ria.ru/20210120/partii-1593849807.html

ЦИК прокомментировал планы объединения трех партий

ЦИК прокомментировал планы объединения трех партий

При слиянии "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду" на базе одной из них вся "партийная инфраструктура" сохранится, проблем с участием в выборах РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:15

2021-01-20T15:15

2021-01-20T15:31

россия

партия "за правду"

цик рф

справедливая россия

патриоты россии

политика

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. При слиянии "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду" на базе одной из них вся "партийная инфраструктура" сохранится, проблем с участием в выборах в таком случае не будет, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время. Он напомнил, что все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей.Сроки, в которые должны будут пройти все необходимые мероприятия, будут зависеть от того, какую форму объединения партии выберут, пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина."У меня пока, например, нет информации, будет ли это создание на базе одной из партий, либо это будет новый учредительный съезд. От этого зависят сроки и процедура. Если объединений произойдет на базе одной из партий, то это означает, что по закону вся "партийная инфраструктура" сохраняется и каких-либо проблем с участием в выборах нет", - сказала она РИА Новости.Если предполагается создание новой партии, то также есть определенные законом сроки, добавила Гришина."Для новой партии, чтобы участвовать в выборах, основное - это регистрация региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ, после этого любая партия получает право участвовать в избирательной кампании", - отметила секретарь ЦИК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/partiya-1593821748.html

https://ria.ru/20210120/mironov-1593805458.html

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россия, партия "за правду", цик рф, справедливая россия, патриоты россии, политика