Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/partii-1593849807.html
ЦИК прокомментировал планы объединения трех партий
ЦИК прокомментировал планы объединения трех партий
При слиянии "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду" на базе одной из них вся "партийная инфраструктура" сохранится, проблем с участием в выборах РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:15
2021-01-20T15:31
россия
партия "за правду"
цик рф
справедливая россия
патриоты россии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584360782_0:162:1500:1006_1920x0_80_0_0_37c21f1c7d28742a9f57a5c69ff867b2.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. При слиянии "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду" на базе одной из них вся "партийная инфраструктура" сохранится, проблем с участием в выборах в таком случае не будет, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время. Он напомнил, что все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей.Сроки, в которые должны будут пройти все необходимые мероприятия, будут зависеть от того, какую форму объединения партии выберут, пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина."У меня пока, например, нет информации, будет ли это создание на базе одной из партий, либо это будет новый учредительный съезд. От этого зависят сроки и процедура. Если объединений произойдет на базе одной из партий, то это означает, что по закону вся "партийная инфраструктура" сохраняется и каких-либо проблем с участием в выборах нет", - сказала она РИА Новости.Если предполагается создание новой партии, то также есть определенные законом сроки, добавила Гришина."Для новой партии, чтобы участвовать в выборах, основное - это регистрация региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ, после этого любая партия получает право участвовать в избирательной кампании", - отметила секретарь ЦИК.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/partiya-1593821748.html
https://ria.ru/20210120/mironov-1593805458.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584360782_65:0:1406:1006_1920x0_80_0_0_37e192ac99115e2410486fd671477c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, партия "за правду", цик рф, справедливая россия, патриоты россии, политика

ЦИК прокомментировал планы объединения трех партий

15:15 20.01.2021 (обновлено: 15:31 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПапка с символикой партии "Справедливая Россия"
Папка с символикой партии Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. При слиянии "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду" на базе одной из них вся "партийная инфраструктура" сохранится, проблем с участием в выборах в таком случае не будет, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время. Он напомнил, что все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей.
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 13:04Сказано в эфире
Эксперт рассказал о "подводных камнях" при объединении партий
Сроки, в которые должны будут пройти все необходимые мероприятия, будут зависеть от того, какую форму объединения партии выберут, пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина.
"У меня пока, например, нет информации, будет ли это создание на базе одной из партий, либо это будет новый учредительный съезд. От этого зависят сроки и процедура. Если объединений произойдет на базе одной из партий, то это означает, что по закону вся "партийная инфраструктура" сохраняется и каких-либо проблем с участием в выборах нет", - сказала она РИА Новости.
Если предполагается создание новой партии, то также есть определенные законом сроки, добавила Гришина.
"Для новой партии, чтобы участвовать в выборах, основное - это регистрация региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ, после этого любая партия получает право участвовать в избирательной кампании", - отметила секретарь ЦИК.
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 11:52
Миронов призвал покончить с "монополией одной партии"
 
РоссияПартия "За правду"ЦИК РФСправедливая РоссияПатриоты РоссииПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт: Россия не в первый раз берет у американцев еду на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
Лента новостейМолния