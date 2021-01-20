https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593826550.html
В Кремле назвали расследование Навального о "дворце Путина" чушью
В Кремле назвали расследование Навального о "дворце Путина" чушью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике голословными утверждениями, чушью... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:23
2021-01-20T13:23
2021-01-20T13:23
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
геленджик
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592917227_401:0:3224:1588_1920x0_80_0_0_59f9d240e1aedaf9fcfaf181e1bccc0d.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование Алексея Навального о "дворце" Владимира Путина в Геленджике голословными утверждениями, чушью и компиляцией."Да, ознакомились", - сказал Песков журналистам.По его словам, в этом материале "ничего нового не представлено".Он предположил, что "единственной новинкой" в этом расследовании стало использование "монтажных историй". "Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, - кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация", - добавил пресс-секретарь президента.На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет "дворец", о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: "Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться".Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. "Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет", - заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной "дворца", который якобы принадлежит частным лицам."Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, соответствует ли действительности часть нового фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина.
https://ria.ru/20210120/putin-1593820911.html
https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592917227_381:0:2840:1844_1920x0_80_0_0_03836557de807dd7a41de9421ea387a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, политика
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
назвал расследование Алексея Навального
о "дворце" Владимира Путина
в Геленджике голословными утверждениями, чушью и компиляцией.
"Да, ознакомились", - сказал Песков журналистам.
По его словам, в этом материале "ничего нового не представлено".
"Вы знаете, что эта тема была вброшена года 3-4 тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя - это было и четыре года назад, и сейчас, - не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать", - сказал представитель Кремля.
Он предположил, что "единственной новинкой" в этом расследовании стало использование "монтажных историй". "Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, - кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация", - добавил пресс-секретарь президента.
На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет "дворец", о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: "Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться".
Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. "Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет", - заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной "дворца", который якобы принадлежит частным лицам.
"Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, соответствует ли действительности часть нового фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина.