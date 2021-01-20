https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593812273.html

Евросоюз обсуждает новые меры против России из-за ареста Навального

Евросоюз обсуждает новые меры против России из-за ареста Навального

Евросоюз на разных уровнях обсуждает новые ограничительные меры против Москвы после ареста Алексея Навального, заявил в среду посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:21

2021-01-20T12:21

2021-01-20T12:21

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

германия

химки

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз на разных уровнях обсуждает новые ограничительные меры против Москвы после ареста Алексея Навального, заявил в среду посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку"."Единый ответ Евросоюза на арест Навального обсуждается в различных европейских органах", - заявил Эдерер журналистам.Он напомнил, что санкции в отношении отдельных россиян в связи с инцидентом с Навальным были введены еще в октябре 2020 года.Он подтвердил, что дискуссия по этому вопросу пройдет 25 января на встрече глав МИД ЕС.Навального 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. Затем блогера отвезли в отделение полиции города Химки. На следующий день судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в том же отделе полиции вынесла решение о заключении Навального под стражу на 30 суток.Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.Заседание, на котором решат, будет ли условный срок заменен на реальный, запланировано на 2 февраля в Симоновском суде Москвы.

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593762292.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

германия

химки

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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, германия, химки, в мире