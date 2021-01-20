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Евросоюз обсуждает новые меры против России из-за ареста Навального
Евросоюз обсуждает новые меры против России из-за ареста Навального
Евросоюз на разных уровнях обсуждает новые ограничительные меры против Москвы после ареста Алексея Навального, заявил в среду посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:21
2021-01-20T12:21
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
германия
химки
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз на разных уровнях обсуждает новые ограничительные меры против Москвы после ареста Алексея Навального, заявил в среду посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку"."Единый ответ Евросоюза на арест Навального обсуждается в различных европейских органах", - заявил Эдерер журналистам.Он напомнил, что санкции в отношении отдельных россиян в связи с инцидентом с Навальным были введены еще в октябре 2020 года.Он подтвердил, что дискуссия по этому вопросу пройдет 25 января на встрече глав МИД ЕС.Навального 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. Затем блогера отвезли в отделение полиции города Химки. На следующий день судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в том же отделе полиции вынесла решение о заключении Навального под стражу на 30 суток.Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.Заседание, на котором решат, будет ли условный срок заменен на реальный, запланировано на 2 февраля в Симоновском суде Москвы.
https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593762292.html
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алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, германия, химки, в мире

Евросоюз обсуждает новые меры против России из-за ареста Навального

12:21 20.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз на разных уровнях обсуждает новые ограничительные меры против Москвы после ареста Алексея Навального, заявил в среду посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".
"Единый ответ Евросоюза на арест Навального обсуждается в различных европейских органах", - заявил Эдерер журналистам.
Он напомнил, что санкции в отношении отдельных россиян в связи с инцидентом с Навальным были введены еще в октябре 2020 года.

"Любая страна-член ЕС может выступить инициатором новых ограничительных мер, но их потом нужно согласовать с другими партнерами", - добавил Эдерер.

Он подтвердил, что дискуссия по этому вопросу пройдет 25 января на встрече глав МИД ЕС.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Кандидат в госсекретари США осудил арест Навального
Навального 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. Затем блогера отвезли в отделение полиции города Химки. На следующий день судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в том же отделе полиции вынесла решение о заключении Навального под стражу на 30 суток.
Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Заседание, на котором решат, будет ли условный срок заменен на реальный, запланировано на 2 февраля в Симоновском суде Москвы.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви
 
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