Евросоюз обсуждает новые меры против России из-за ареста Навального
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз на разных уровнях обсуждает новые ограничительные меры против Москвы после ареста Алексея Навального, заявил в среду посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".
"Единый ответ Евросоюза на арест Навального обсуждается в различных европейских органах", - заявил Эдерер журналистам.
Он напомнил, что санкции в отношении отдельных россиян в связи с инцидентом с Навальным были введены еще в октябре 2020 года.
"Любая страна-член ЕС может выступить инициатором новых ограничительных мер, но их потом нужно согласовать с другими партнерами", - добавил Эдерер.
Он подтвердил, что дискуссия по этому вопросу пройдет 25 января на встрече глав МИД ЕС.
Навального 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. Затем блогера отвезли в отделение полиции города Химки. На следующий день судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в том же отделе полиции вынесла решение о заключении Навального под стражу на 30 суток.
Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Заседание, на котором решат, будет ли условный срок заменен на реальный, запланировано на 2 февраля в Симоновском суде Москвы.
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