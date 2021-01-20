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Заседание по делу Навального о клевете перенесли на 5 февраля
Заседание по делу Навального о клевете перенесли на 5 февраля
Мировой суд московского района Южное Медведково отложил на 5 февраля заседание по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:34
2021-01-20T11:34
госпитализация алексея навального
матросская тишина
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
кировлес
германия
происшествия
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Мировой суд московского района Южное Медведково отложил на 5 февраля заседание по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда.Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию и был задержан."На сегодняшний день совершенно очевидно, что невозможно рассмотрение дела ввиду неявки подсудимого и потерпевшего", - объявила судья Вера Акимова. Заседание перенесено на 10 утра 5 февраля.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) – если его вина будет признана, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости, так как статья о клевете не предполагает лишения свободы.Сейчас Навальный находится на двухнедельном карантине в СИЗО "Матросская Тишина". Там он ожидает заседания суда, на котором будет решаться, заменять ли ему условный срок заключения реальным в рамках другого уголовного дела – по данным защиты, речь о процессе по "Ив Роше".На этой мере настаивает ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.У Навального уже есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/navalnyy-1593519912.html
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госпитализация алексея навального, матросская тишина, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, германия, происшествия

Заседание по делу Навального о клевете перенесли на 5 февраля

11:34 20.01.2021
 
© РИА Новости / Инсаф Басиров / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Алексей Навальный в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Инсаф Басиров
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Мировой суд московского района Южное Медведково отложил на 5 февраля заседание по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда.
Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию и был задержан.
"На сегодняшний день совершенно очевидно, что невозможно рассмотрение дела ввиду неявки подсудимого и потерпевшего", - объявила судья Вера Акимова. Заседание перенесено на 10 утра 5 февраля.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) – если его вина будет признана, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости, так как статья о клевете не предполагает лишения свободы.
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Сейчас Навальный находится на двухнедельном карантине в СИЗО "Матросская Тишина". Там он ожидает заседания суда, на котором будет решаться, заменять ли ему условный срок заключения реальным в рамках другого уголовного дела – по данным защиты, речь о процессе по "Ив Роше".
На этой мере настаивает ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
У Навального уже есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
 
Госпитализация Алексея НавальногоМатросская тишинаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)КировлесГерманияПроисшествия
 
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