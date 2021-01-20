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Кандидат в госсекретари США осудил арест Навального
Кандидат в госсекретари США осудил арест Навального
Номинант на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в сенате заявил, что осуждает арест в России Алексея Навального, а в отношении Москвы должны быть... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:55
2021-01-20T03:25
россия
тони блинкен
алексей навальный
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Номинант на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в сенате заявил, что осуждает арест в России Алексея Навального, а в отношении Москвы должны быть "устойчивые последствия" за события, но за какие конкретно - пока с избранным президентом Джо Байденом не обсуждалось.Ранее МИД РФ посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заниматься делами своих стран. А глава российского министерства Сергей Лавров заявил, что цель западных стран - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития, а комментарии идут "как под копирку"."Попытки заглушить этот голос, заглушая Навального, - это то, что мы осуждаем", - сказал Блинкен, выступая перед международным комитетом сената.Блинкен заявил, что упомянутая ситуация - "это предмет для предстоящей беседы". Он отметил, что России уделяется высокое место в повестке дня приходящей администрации."Байден ясно дал понять, что должны быть устойчивые последствия для некоторых действий", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос сенаторов о том, должны ли наступить для России "последствия" в связи с "украинским кризисом" и ситуацией вокруг Навального. Помимо этих российских тем номинант говорил и о деле Сергея Магнитского. Блинкен при этом уточнил, что конкретные события, на которые нужно реагировать, пока с Байденом не обсуждались.В воскресенье, 17 января, Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. Затем его отвезли в отделение полиции города Химки. На следующий день судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в том же отделе полиции вынесла решение о заключении Навального под стражу на 30 суток.Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.Заседание, на котором решат, будет ли условный срок заменен на реальный, запланировано на 2 февраля в Симоновском суде Москвы.
https://ria.ru/20210119/predpolozheniya-1593697670.html
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россия, тони блинкен, алексей навальный, сша, в мире

Кандидат в госсекретари США осудил арест Навального

00:55 20.01.2021 (обновлено: 03:25 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Номинант на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в сенате заявил, что осуждает арест в России Алексея Навального, а в отношении Москвы должны быть "устойчивые последствия" за события, но за какие конкретно - пока с избранным президентом Джо Байденом не обсуждалось.
Ранее МИД РФ посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заниматься делами своих стран. А глава российского министерства Сергей Лавров заявил, что цель западных стран - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития, а комментарии идут "как под копирку".
"Попытки заглушить этот голос, заглушая Навального, - это то, что мы осуждаем", - сказал Блинкен, выступая перед международным комитетом сената.
Блинкен заявил, что упомянутая ситуация - "это предмет для предстоящей беседы". Он отметил, что России уделяется высокое место в повестке дня приходящей администрации.
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"Байден ясно дал понять, что должны быть устойчивые последствия для некоторых действий", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос сенаторов о том, должны ли наступить для России "последствия" в связи с "украинским кризисом" и ситуацией вокруг Навального. Помимо этих российских тем номинант говорил и о деле Сергея Магнитского. Блинкен при этом уточнил, что конкретные события, на которые нужно реагировать, пока с Байденом не обсуждались.
В воскресенье, 17 января, Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. Затем его отвезли в отделение полиции города Химки. На следующий день судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в том же отделе полиции вынесла решение о заключении Навального под стражу на 30 суток.
Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Заседание, на котором решат, будет ли условный срок заменен на реальный, запланировано на 2 февраля в Симоновском суде Москвы.
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