https://ria.ru/20210120/mogenshtern-1593802224.html
Моргенштерн заявил, что готов поехать на "Евровидение"
Моргенштерн заявил, что готов поехать на "Евровидение"
Российский хип-хоп исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) объявил в сторис Instagram, что готов поехать на музыкальный конкурс "Евровидение". РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:15
2021-01-20T12:15
2021-01-20T12:17
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
знаменитости
звезды
евровидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584456946_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_757a5a0294670365260e10e26cc3038b.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) объявил в сторис Instagram, что готов поехать на музыкальный конкурс "Евровидение". В следующей сторис, используя нецензурную лексику, он добавил с уверенностью, что всех победит.Ранее Иосиф Пригожин в комментарии ФАН высказал мнение о том, что Моргенштерн занял бы на конкурсе первое место.Продюсер также добавил: он шокирован новостью о том, что в этом году на "Евровидение" поедет группа Little Big. "У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Это глупость какая-то, вот и все. Как будто у нас больше нет артистов. Говорят, что они же не смогли поехать в прошлом году, ой, как грустно. Теперь пусть кто-то новый отправится", — считает Пригожин. Участники Little Big должны были представлять Россию на "Евровидение-2020" с треком "Uno", однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.В ноябре прошлого года организаторы сообщили, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного мероприятия. "Поскольку в конкурсе 2021 года будет участвовать та же 41 страна, которая должна была выступать в прошлом мае в Роттердаме, референтная группа "Евровидения" решила не устраивать новую жеребьевку полуфиналов в январе", — говорилось в релизе.
https://ria.ru/20201117/evrovidenie-1585020929.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584456946_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5b06bee56b506dcc8cb9323af5b92ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, звезды, евровидение
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) объявил в сторис Instagram, что готов поехать на музыкальный конкурс "Евровидение".
"Я готов ехать на "Евровидение", — написал музыкант.
В следующей сторис, используя нецензурную лексику, он добавил с уверенностью, что всех победит.
Ранее Иосиф Пригожин в комментарии ФАН высказал
мнение о том, что Моргенштерн занял бы на конкурсе первое место.
Продюсер также добавил: он шокирован новостью о том, что в этом году на "Евровидение" поедет группа Little Big.
"У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Это глупость какая-то, вот и все. Как будто у нас больше нет артистов. Говорят, что они же не смогли поехать в прошлом году, ой, как грустно. Теперь пусть кто-то новый отправится", — считает Пригожин.
Участники Little Big должны были представлять Россию на "Евровидение-2020" с треком "Uno", однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
В ноябре прошлого года организаторы сообщили
, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного мероприятия. "Поскольку в конкурсе 2021 года будет участвовать та же 41 страна, которая должна была выступать в прошлом мае в Роттердаме, референтная группа "Евровидения" решила не устраивать новую жеребьевку полуфиналов в январе", — говорилось в релизе.