Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210120/mogenshtern-1593802224.html
Моргенштерн заявил, что готов поехать на "Евровидение"
Моргенштерн заявил, что готов поехать на "Евровидение"
Российский хип-хоп исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) объявил в сторис Instagram, что готов поехать на музыкальный конкурс "Евровидение". РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:15
2021-01-20T12:17
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
знаменитости
звезды
евровидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584456946_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_757a5a0294670365260e10e26cc3038b.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) объявил в сторис Instagram, что готов поехать на музыкальный конкурс "Евровидение". В следующей сторис, используя нецензурную лексику, он добавил с уверенностью, что всех победит.Ранее Иосиф Пригожин в комментарии ФАН высказал мнение о том, что Моргенштерн занял бы на конкурсе первое место.Продюсер также добавил: он шокирован новостью о том, что в этом году на "Евровидение" поедет группа Little Big. "У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Это глупость какая-то, вот и все. Как будто у нас больше нет артистов. Говорят, что они же не смогли поехать в прошлом году, ой, как грустно. Теперь пусть кто-то новый отправится", — считает Пригожин. Участники Little Big должны были представлять Россию на "Евровидение-2020" с треком "Uno", однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.В ноябре прошлого года организаторы сообщили, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного мероприятия. "Поскольку в конкурсе 2021 года будет участвовать та же 41 страна, которая должна была выступать в прошлом мае в Роттердаме, референтная группа "Евровидения" решила не устраивать новую жеребьевку полуфиналов в январе", — говорилось в релизе.
https://ria.ru/20201117/evrovidenie-1585020929.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584456946_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5b06bee56b506dcc8cb9323af5b92ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, звезды, евровидение

Моргенштерн заявил, что готов поехать на "Евровидение"

12:15 20.01.2021 (обновлено: 12:17 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) объявил в сторис Instagram, что готов поехать на музыкальный конкурс "Евровидение".
© Фото : morgen_shternСкрин сторис из инстаграма Алишера Моргенштерна
Скрин сторис из инстаграма Алишера Моргенштерна - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : morgen_shtern
Скрин сторис из инстаграма Алишера Моргенштерна

"Я готов ехать на "Евровидение", — написал музыкант.

В следующей сторис, используя нецензурную лексику, он добавил с уверенностью, что всех победит.
Ранее Иосиф Пригожин в комментарии ФАН высказал мнение о том, что Моргенштерн занял бы на конкурсе первое место.
Продюсер также добавил: он шокирован новостью о том, что в этом году на "Евровидение" поедет группа Little Big.
"У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Это глупость какая-то, вот и все. Как будто у нас больше нет артистов. Говорят, что они же не смогли поехать в прошлом году, ой, как грустно. Теперь пусть кто-то новый отправится", — считает Пригожин.
Участники Little Big должны были представлять Россию на "Евровидение-2020" с треком "Uno", однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
В ноябре прошлого года организаторы сообщили, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного мероприятия. "Поскольку в конкурсе 2021 года будет участвовать та же 41 страна, которая должна была выступать в прошлом мае в Роттердаме, референтная группа "Евровидения" решила не устраивать новую жеребьевку полуфиналов в январе", — говорилось в релизе.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 15:55Культура
Little Big рассказали о планах на участие в "Евровидении-2021"
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)ЗнаменитостизвездыЕвровидение
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт: Россия не в первый раз берет у американцев еду на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
Лента новостейМолния