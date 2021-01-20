https://ria.ru/20210120/mogenshtern-1593802224.html

Моргенштерн заявил, что готов поехать на "Евровидение"

Моргенштерн заявил, что готов поехать на "Евровидение"

Российский хип-хоп исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) объявил в сторис Instagram, что готов поехать на музыкальный конкурс "Евровидение". РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:15

2021-01-20T12:15

2021-01-20T12:17

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) объявил в сторис Instagram, что готов поехать на музыкальный конкурс "Евровидение". В следующей сторис, используя нецензурную лексику, он добавил с уверенностью, что всех победит.Ранее Иосиф Пригожин в комментарии ФАН высказал мнение о том, что Моргенштерн занял бы на конкурсе первое место.Продюсер также добавил: он шокирован новостью о том, что в этом году на "Евровидение" поедет группа Little Big. "У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Это глупость какая-то, вот и все. Как будто у нас больше нет артистов. Говорят, что они же не смогли поехать в прошлом году, ой, как грустно. Теперь пусть кто-то новый отправится", — считает Пригожин. Участники Little Big должны были представлять Россию на "Евровидение-2020" с треком "Uno", однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.В ноябре прошлого года организаторы сообщили, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного мероприятия. "Поскольку в конкурсе 2021 года будет участвовать та же 41 страна, которая должна была выступать в прошлом мае в Роттердаме, референтная группа "Евровидения" решила не устраивать новую жеребьевку полуфиналов в январе", — говорилось в релизе.

https://ria.ru/20201117/evrovidenie-1585020929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), знаменитости, звезды, евровидение